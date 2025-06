【Razer HyperFlux V2】 6月30日 予約受付開始 価格:19,980円

Razerは、同社製ゲーミングマウスをワイヤレスで充電するマウスパッド「Razer HyperFlux V2」の予約受付を6月30日に開始した。7月4日に発売予定で、価格は19,980円。

本製品は超低摩擦の「ハードサーフェスエディション」とコントロール性を重視した「クロスサーフェスエディション」の2種をラインナップするマウスパッド。「Razer Basilisk V3 Pro」などが対応しており、マウスをマウスパッドに置くことで自動的にペアリング、充電を開始する。

マウスパッド底面はラバーで滑り止め加工がされている。キーボードも接続して充電可能で、「Razer Synapse」にも対応している。

