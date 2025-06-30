º§Ìó¼Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´»ö·ï¡Ä·ëº§¤¬1Ç¯°Ê¾å±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Àº¿À²Ê°å¤ÎÈÖÁÈ¤ÇËÜ²»ÅÇÏª
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×EXID¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥Ï¥Ë¤¬¡¢ÍÌ¾Àº¿À²Ê°å¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤Ç¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥Ë¡¢°µ´¬¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ
6·î30ÆüÌë¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó ¥¹¥Æ¥¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢MBN¡ËÂè2²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ±¹Ô¤â¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç°ì¿ÍÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Ï¥Ë¤Ë¡¢½Ð±é¿Ø¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤ÇÈâ¤ò³«¤±¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¤É¤³¤«Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ï¥Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡© »ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é»ä¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¿´¤ÎÆâ¤òÀÅ¤«¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Èà½÷¤¬ÈÖÁÈ¤òË¬¤ì¤¿¿¿¤ÎÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿Çº¤ß¤äÄË¤ß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó ¥¹¥Æ¥¤¡Ù¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥óÇî»Î¤¬½÷Í¥¥³¡¦¥½¥è¥ó¡¢·Ý¿Í¥à¥ó¡¦¥»¥æ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤¿¥²¥¹¥È¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢Ìþ¤ä¤·¤È¶¦´¶¤òÆÏ¤±¤ëÈÖÁÈ¡£½é²óÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏNetflix¡Öº£Æü¤Î´Ú¹ñTOP10¥·¥ê¡¼¥º¡×6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Âè2²ó¤Ç¤â¡¢½Ð±é¿Ø¤¬¥²¥¹¥È¤Î¿¼¤¤Çº¤ß¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦´¶¤È¶ñÂÎÅª¤Ê½õ¸À¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¿´¤ÎÈâ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³«¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥Ï¥Ë¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¥ª¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó ¥¹¥Æ¥¤¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¿´¤Î½ý¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈËÜÅö¤Î²óÉü¡É¤Ë¸þ¤«¤¦²áÄø¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥Ë¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¡¢Àº¿À²Ê°å¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ä¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¼«¤é¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤Î»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌôÃæÆÇ¤Î¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤¬2¥«·î¸å¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÎÇÈÌæ¤ÏÎø¿Í¤Î¥Ï¥Ë¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤ä¡¢·ëº§¤ÎÌµ´ü¸Â±ä´ü¤È¤¤¤¦±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢·ëº§¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡þ¥Ï¥Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×EXID¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¶Ê¡ØUP&DOWN¡Ù¤¬°ìÂÃÙ¤ì¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ØAh Yeah¡Ù¡ØDDD¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÂç¤¤Ê°¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡ØXX¡Ù¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¡¢¡Ø¤Þ¤À¡¢´·¤ì¤Ê¤¤30ºÐ¡Ù¡ØYou Raise Me Up¡Ù¡ØIDOL¡§The Coup¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÂç¿Í¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯6·î29Æü¤Ë10ºÐ¾å¤ÎÀº¿À°å³Ø²Ê°å¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ä¥ó¡¦¥¸¥§¥¦¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¡¢2024Ç¯6·î1Æü¤Ë¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£