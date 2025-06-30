Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¡ÄÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÏÃ
¢¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¦µ¼Ô¥³¥é¥à¡ÖÎ¾¹ñÈ¯¡×
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Å·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¤â¤¦£±¤«·î¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤É¡¼¤â¡¼¡¢Ä¹Åè¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤ÆÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢ÌÑÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¹ÅèÈÖ¡×¤È¤·¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¶Ã¤¯°ïÏÃ¤Î¿ô¡¹¤òÊ¹¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£¶·î£²Æü¡¢¸á¸å£·»þÁ°¡£ÉÂ¼¼¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ø·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤à¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó£±£±»þ´ÖÁ°¡£ÉÕ¤Åº¤¦´Ø·¸¼Ô¤¬¼ª¸µ¤ËÅÅÏÃ¤ò¶á¤Å¤±¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÊÄï»Ò¤ÎÀ¼¤ò¤¸¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊÖÅú¤¹¤ëÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÏÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¡È²ñÏÃ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÉÂ¼¼¤«¤é¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ£³£³Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡¢¤¤¤ï¤ÐÆ±´ü¤À¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ÈÆ±»þ¤Ë¶öÁ³¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢µð¿Í¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡£¹â¤µ£³£³£³¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë¾¼ÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¡¢£²¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙµ¯¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¹ðÊÌ¼°¤Ç¼¡½÷¡¦»°Æà¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿»ö¼Â¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÌ®Çï¤È·ì°µ¤Î¿ôÃÍ¤¬£°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´Â¡¤òÆ°¤«¤½¤¦¤ÈÄü¤á¤º¡¢»³¤Ê¤ê¤ÎÇÈ·Á¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸«¼é¤ë´Ç¸î»Õ¡¢¼ç¼£°å¤â¶Ã¤¯ºÇ´ü¤À¤Ã¤¿¡££³Æü¸á¸å£¹»þ¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê£³»þ´Ö¤âÁá¤¯¾ÃÅô¤·¡¢¸Î¿Í¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¼çÌò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡£¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¤È¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤¿¡£ÊóÆ»¤òÂ³¤±¤è¤¦¡£¿·Ê¹¤ä¥¦¥§¥Ö¡¢Æ°²è¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´Åö¡¦¿å°æ¡¡´ðÇî¡Ë
¡¡¢¡¿å°æ¡¡´ðÇî¡Ê¤ß¤º¤¤¡¦¤â¤È¤Ò¤í¡Ë¡¡£²£°£°£±Ç¯Æþ¼Ò¡£µð¿Í¼èºàÎò£±£¸Ç¯¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÊóÃÎ¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¥á¥¤¥ó£Í£Ã¡£