ミセスのデビュー10周年とベスト盤『10』のリリースを記念した特別企画『ミセスとCD聴こうよ。展＠TSUTAYA』開催決定

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■懐かしのTSUTAYAロゴがMrs. GREEN APPLE仕様になった、ここでしか手に入らない限定コラボグッズも登場！

Mrs. GREEN APPLEが、7月8日に迎えるデビュー10周年と、アニバーサリーベストアルバム『10』のリリースを記念した特別企画『ミセスとCD聴こうよ。展＠TSUTAYA』が7月7日から14日までSHIBUYA TSUTAYAにて開催されることが発表された。

その展示では、2年ぶりにCDを発売するミセスと、CD文化を築いてきたTSUTAYAが、ストリーミング時代と言われる今、改めてCDというフィジカルメディアの魅力を再発見し、ファンと共有・体験し楽しんでもらうことを目的に、様々なトピックを通じて、CDの魅力を深く紹介していく。

懐かしのTSUTAYAロゴとコラボした限定グッズの販売も行われる予定だ。

入場は先着予約制となり、7月1日13時より予約受付がスタート。

イベント開催に向けて、大森元貴（Vo＆Gu）とSHIBUYA TSUTAYAからコメントが到着した。

イベント情報

『ミセスとCD聴こうよ。展＠TSUTAYA』

07/07（月）～14（月）東京・SHIBUYA TSUTAYA 1F

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

Mrs. GREEN APPLE

DIGITAL SINGLE「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」

2025.07.08 ON SALE

Mrs. GREEN APPLE

ALBUM『10』

2025.07.08 ON SALE

Mrs. GREEN APPLE

Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

入場予約受付はこちら ※7月1日13時より予約受付スタート

https://0101event.eventos.tokyo/web/portal/784/event/14002

SHIBUYA TSUTAYA 公式サイト

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/