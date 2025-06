毎年恒例となった、PLAZAのスポンジ・ボブ プロモーションが今夏もスタート!2025年はスポンジ・ボブとパトリックが大好きなアイスクリームバー「Goofy Goober(グーフィー・グーバー)」をテーマに展開。スポンジ・ボブとパトリックがアイスクリームに変身していたり、アイスクリームに囲まれていたり、夏気分を盛り上げてくれるキュートなデザインのアイテムが勢ぞろいしている。

パーティー気分を盛り上げる「Goofy Goober」のかぶり物

「スポンジ・ボブ Meet & Greet」

■ここでしか手に入らないPLAZA・MINiPLA限定アイテム今回新登場する限定アイテムから、編集部が気になるアイテムをピックアップ!まず目を引いたのは「ビーンドール ICE」(各2970円)。スポンジ・ボブとパトリックがアイスクリームを被ったキュートなぬいぐるみに一目ぼれ!自分用はもちろん、ギフトにもおすすめしたい。「Goofy Goober サンデーポーチ」(1760円)は、にっこり笑ったサンデーをモチーフにしたぬいぐるみポーチ。リップやイヤホン、鍵などの小物収納にもぴったりなサイズで、便利なカラビナ付き。「ティッシュケース ゲイリー」(3520円)は、スポンジ・ボブのペットでおなじみのキャラクター、ゲイリーのティッシュケース。ドーナツの穴からティッシュを取り出せるユニークな仕様で、ふわふわと気持ちいい触り心地に癒やされること間違いなし。今回のキャンペーンらしいデザインを気軽に楽しみたいなら「ピアス6個セット ICE」(1200円)がおすすめ。カラフルでポップなアイスモチーフや、グーフィー・グーバーのサンデーなど、耳元に遊び心をチラリ。シーンや気分に応じて自由に組み合わせて楽しめる。暑い夏に大活躍してくれそうなのが「グーフィーグーバー キャップ」(各3850円)。アイボリーとピンクの2色があり、サマーファッションのポイントになってくれるはず。フロントにあしらったスポンジ・ボブの刺しゅうは、ピーナッツやアイスクリームの被り物をしたグーフィーグーバー仕様!ほかにもステーショナリーなどの雑貨類から、夏のおでかけがもっと楽しくなるトラベルグッズやランチグッズまで、バラエティ豊かなラインナップ!ほかのアイテムは特設サイトをチェックしよう。■限定ショッピングバッグもぜひゲットして!Goofy Gooberらしいポップなストライプやフラッグチェックが目を引く、「限定ショッピングバック」(1枚20円)も絶対ゲットしたくなるかわいさ。なくなり次第終了なので、欲しい人は店に急げ!■購入者限定プレゼントも全国のPLAZA・MINiPLAでは、3000円以上購入したPLAZA PASS本会員に先着で、「SpongeBobデザイン ネームバッジ(非売品)」をプレゼント。手に入るのは今だけなので早めに購入しよう。(※PLAZA NEWSSTAND 赤坂店、PLAZA OUTLET、PLAZA オンラインストアは対象外)■PLAZA 東京店ではスポンジ・ボブの誕生日をお祝いするスペシャルイベントも!2025年7月14日(月)は、スポンジ・ボブの誕生日。そこで、7月12日(土)・13日(日)の2日間、PLAZA 東京店でスペシャルイベント「SpongeBob バースデーパーティー」の開催が決定した。まず、3000円以上の購入で、PLAZA PASS本会員に先着で、スポンジ・ボブとパトリックが大好きなアイスクリームバー「Goofy Goober」をイメージしたフレーバーのアイスがプレゼントされる。アイスは全2種類で、各日それぞれ150個限定(なくなり次第終了)。さらに「Goofy Goober」の紙製のかぶり物(数量限定、なくなり次第終了)ももらえる。まるで本物のGoofy Gooberにやって来たかのような雰囲気を味わえる特別な2日間になるはず。また、イベントの2日間はスポンジ・ボブがPLAZA 東京店に遊びにくる「スポンジ・ボブ Meet & Greet」も開催。スポンジ・ボブと一緒に写真撮影できるチャンス!ぜひ直接お祝いのメッセージを伝えよう。「Everything’s better with ice cream!」がスタートする6月27日からスポンジ・ボブの誕生日である7月14日(月)まで、PLAZA 東京店にスポンジ・ボブへのメッセージを貼れる巨大壁面が登場している。現地に用意されたバースデーカードにイラストやメッセージを書いて、スポンジ・ボブの誕生日をお祝いしよう。ファンならずとも見逃せないレアアイテムや限定イベントがめじろ押し。スポンジ・ボブと仲間たちが、今年の夏を楽しく盛り上げる!※店舗により取扱いのない場合があります。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(c) 2025 Viacom. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.