³§Æ£°¦»Ò¡á2011Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡ÖÅÚÍË¾åÈ¾´ü¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ï182.5%¡×¶Ã¤­¤ÎÀ¼

¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾åÈ¾´ü¤Î¶¥ÇÏ¤Î²ó¼ýÎ¨¤òÈ¯É½¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸½ºß¡¢BS11¡ÖBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡×¡Ö¤¦¤Þ¥Ê¥Ó¡ª¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î³§Æ£¡£¡ÖÅÚÍË¾åÈ¾´ü¤Î²ó¼ýÎ¨¤Ï182.5%¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å´¬¤­ÊÖ¤»¤¿¡ª¡ª¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÈ¡´Û11R ÀÄÈ¡¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£­¬¥Æ¥£¥Ë¥¢¤ò¼´¤Ë¤·¤¿3Ï¢Ê£Í½ÁÛ¤¬ÅªÃæ¡£28,450±ß¤Î¹âÇÛÅö¤ò¥²¥Ã¥È¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

³§Æ£¤ÎÇÏ·ô¤Î´¶À­¤Ë¡Ö¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×

3Ï¢Ê£2Ëü8,450±ß¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿³§Æ£°¦»Ò
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àaiko_kaito_official¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¡¢ÅªÃæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¶ÄÅ·¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Æ¶¥ÇÏ¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¡¢Âç·êÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¿ÍÇÏ·ô»Õ¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É100%Ä¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¹¡×¡ÖÇÏ·ô¤ÎÍ½ÁÛ¤Î´¶À­¤¬¤¨¤¨¤ï¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡ÖÍ­ÇÏµ­Ç°º£¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¡Ö²¼È¾´ü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡³§Æ£¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç4ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£09Ç¯¤«¤é¤Ï¾ðÊó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢11Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Ç3ÂåÌÜ»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ14Ç¯¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£