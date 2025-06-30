【週刊少年ジャンプ 2025年31号】 6月30日 発売 価格：300円

週刊少年ジャンプ 2025年31号

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　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年31号」を本日6月30日に発売した。価格は300円。

　表紙と巻頭カラーを飾るのは、新連載の駅伝マンガ「エキデンブロス」。また、センターカラーにはコミックス21巻発売直前記念の「逃げ上手の若君」や「魔男のイチ」、「カエデガミ」が登場する。そのほか、「ハルカゼマウンド」や「しのびごと」など多数のマンガが掲載されている。

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