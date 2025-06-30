表紙＆巻頭カラーは新連載「エキデンブロス」！ 「週刊少年ジャンプ 2025年31号」本日発売
【週刊少年ジャンプ 2025年31号】 6月30日 発売 価格：300円
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週刊少年ジャンプ 2025年31号
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集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年31号」を本日6月30日に発売した。価格は300円。
表紙と巻頭カラーを飾るのは、新連載の駅伝マンガ「エキデンブロス」。また、センターカラーにはコミックス21巻発売直前記念の「逃げ上手の若君」や「魔男のイチ」、「カエデガミ」が登場する。そのほか、「ハルカゼマウンド」や「しのびごと」など多数のマンガが掲載されている。
次号の掲載情報
週刊少年ジャンプ31号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) June 29, 2025
新連載4連弾第3弾❗️
想いを繋ぐ駅伝物語‼️
新連載表紙&巻頭カラーは『エキデンブロス』🎉
センターカラーは『カエデガミ』『魔男のイチ』『逃げ上手の若君』‼️
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