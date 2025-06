TREASUREが、4都市10公演で計15万人を動員した自身初のファンコンサート<2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN>から、5月18日(日)にさいたまスーパーアリーナで行われた最終公演をライブDVD & Blu-rayとして7月9日(水)にリリースすることが決定した。 本作には特別編集完全版のライブ本編22曲と、各会場のライブ映像で特別編集した[COLLECTION OF BEST MOMENTS]、そして メンバースペシャルインタビュー [TREASURE SPECIAL INTERVIEW]を収録。最終公演のアンコールで披露された「BEAUTIFUL」では、TREASURE MAKERによる大合唱に感動したCHOI HYUN SUKが思わず涙し、その姿にメンバーたちも駆け寄ったシーンなどもしっかり収録されている。 そして、今作ではリリースを記念して、A賞にオンラインサイン会(全メンバー)、B賞にオンライン個別Meet&Greetがあたる応募抽選特典が決定。封入特典としてオリジナルトレーディングカード(絵柄B / メンバー別全10種よりランダム1種)が付与される。詳細はオフィシャルサイトにて。 また、現在発売中の[SPECIAL MOMENT] CDにはライブ音源17曲に加え、最新曲「YELLOW」「LAST NIGHT」の日本語バージョンをボーナストラックとして収録。ライブの感動を音でも映像でも楽しめる作品となっている。 TREASUREは11月から自身3度目となる<TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN>の開催も決定。日本では約1年半ぶりのツアーとなる。 そのほか、7月2日(水)にはフジテレビ系列『2025 FNS 歌謡祭 夏』『週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭』へ生出演。7月5日(金)には埼玉・ベルーナドームで開催される韓国・MBC音楽番組『Show! Music Core』のライブイベント<2025 Show! 音楽中心 in JAPAN>、8月16日(土)には大阪・万博記念公園で行われる<SUMMER SONIC 2025>への出演も決定している。 リリース情報 ■LIVE DVD/Blu-ray『2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT]』2025年7月9日(水)発売https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1126082 […]

