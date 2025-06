🟡新加入選手のお知らせ🟡

日頃より日本製鉄堺ブレイザーズを応援いただきありがとうございます。

この度、Ulrik Dahl選手が入団する運びとなりました🔥🦖



🏐Ulrik Dahl(ウルリック・ダール)

🏐オポジット

🏐背番号14

🏐本人コメント

I’m extremely happy and grateful to join such a historic club… pic.twitter.com/1z0GRRcB4W