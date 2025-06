【ルック】ジョナサン・アンダーソンが再構築した新生ディオール、2026年メンズ サマーコレクションが発表

2024年6月27日(現地時間)、パリ・アンヴァリッドで発表されたディオールの2026年メンズ サマーコレクションは、ジョナサン・アンダーソン(Jonathan Anderson)による初のコレクションとして、大きな注目を集めました。歴史と現代性、静謐と奔放、そして芸術と日常のあいだを行き来しながら、新生ディオールはそのスタイルの地平線を豊かに広げています。photo by ADRIEN DIRAND/Courtesy of DIORメゾンの言語を再解釈する静かな試みクリエイティブ・ディレクターに就任したアンダーソンは、「ディオール」というメゾンが持つ文化的・美学的遺産に対して、慎重でありながらも大胆な再構築を試みました。会場に選ばれたのは、ベルリンの絵画館「ゲメルデギャラリー」を模した、深いベルベットの壁に包まれた空間。そこにはジャン・シメオン・シャルダン(Jean Siméon Chardin)の絵画が2枚掲げられ、過剰さではなく誠実さと共感を重んじるアンダーソンの美意識が静かに語られていました。

photo by ADRIEN DIRAND/Courtesy of DIORこの空間で繰り広げられたのは、服を“会話の場”として機能させる試み。美術館のように、そこにある歴史や感性が人々と交差し、新たな解釈が生まれる場として、ファッションを提示しています。Courtesy of DIORフォーマリティの再構築──過去と現在の美的衝突アンダーソンは、ディオールのアーカイブやムッシュ・ディオールが愛した要素に新たな視点を与えながら、時代を超えたフォーマリティを再構築しました。ドネガルツイード、レジメンタルタイ、テイルコート、18〜19世紀のウエストコートなど、伝統的な紳士服のエレメントを忠実に再現しつつ、そこに自発性と現代性を融合。そこには、装うことの「喜び」が確かに宿っています。Courtesy of DIORまた、バラや小さな刺繍、「ディオレット」チャームといったロココ趣味に通じるディテールが随所に散りばめられ、ムッシュ・ディオールの愛した英国文化の香りもほのかに漂います。Courtesy of DIOR文学とアートを織り込んだアクセサリーアクセサリー類にも、知的で遊び心あふれるアプローチが見られました。たとえば「ディオール ブックトート」は、ボードレール『悪の華』やカポーティ『冷血』の書影を再現した「サン ペール」版のカバーデザインで登場。クロスボディバッグにはブラム・ストーカー『ドラキュラ』へのオマージュも。Courtesy of DIORさらに「レディ ディオール」には、アーティストのシーラ・ヒックスによるリネンの“ポニーテール”が施され、クラフツマンシップと芸術性が見事に交差しています。Courtesy of DIORスタイルとは、自分自身を創造する行為ジョナサン・アンダーソンが提示したのは、「自分らしくあること」と「他者との共感」を美しさの本質とする、現代的エレガンスの新定義です。服を着ることで他者になり、また自分自身を再構築する。そうした“スタイルの力”が、コレクション全体を通じて強く語られていました。Courtesy of DIOR若さに満ちた自発性、歴史への敬意、そして想像力への賛歌──。ディオールの新章は、静けさと熱量を併せ持った、詩的で鮮烈なスタートを切ったと言えるでしょう。Courtesy of DIORCourtesy of DIORCourtesy of DIORphoto by ADRIEN DIRAND/Courtesy of DIOR#DIOR #Jonathan.anderson#DiorSummer26お問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947