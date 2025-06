Snow Manのラウールがフランス・パリにて行われた「ダブレット(doublet)」の2026年春夏コレクションにモデルとして出演。本コレクションは「いただきます」をテーマに、青空の下、農園で行われた。

■青空の下、芝生の上を堂々と歩くラウール

ラウールは自身のInstagramを更新。「Thank you for the blessing from the earth and all who support it.」というコメントとともに全8枚の写真と動画を公開した。

1枚目はサングラスをかけ、真っ赤なセットアップを纏ったラウールが芝生の上を歩く姿。2枚目は動画で客席の間を力強く歩いている。4枚目は野菜の苗が並べられた場所を背景にした自撮りショット。サングラスの奥には大きな瞳がのぞいている。

さらに長靴を逆さに履いたようなシューズやトップスに付いている顔が描かれたいちごと月(?)のマスコットなど、アイテムに寄った写真も公開した。

またラウールはストーリーズも更新。「今年は赤に愛されてる」と綴っている他、セットアップを着用した全身ショットの前後、顔と足元のアップショットも公開している。

SNSでは「カッコいい」「とても力強くて生命力感じた」「気迫がすごい」「まじ赤似合ってる」「自然の中のラウールちゃん癒し効果凄い」「堂々とランウェイするラウールが眩しい」「力強いウォーキングかっこいい」「本当に赤の年だね」など様々な反響が寄せられている。

■22歳での初仕事を報告したラウール

なお、ラウールは「メゾン ミハラヤスヒロ(Maison MIHARA YASUHIRO)」の2026年春夏コレクションにもモデルとして登場。自身のInstagramでランウェイを歩く姿やバックステージでの鏡越しの自撮りショット、ヘアピンがついた髪のまま微笑んだ自撮りショットなどを公開し、「FIRST JOB at 22!!」と22歳での初仕事を報告した。

Snow Man

