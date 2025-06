俳優・アーティストとして活動する高野洸が、“AKIRA TAKANO”名義で株式会社ユークリッド・エージェンシーの新レーベル・SwING PLANT(読み:スイングプラント)へ移籍することを発表した。7月5日(土)には移籍後第1弾となるシングル「pinkcider」を配信リリースする。 新曲「pinkcider」はラグーナテンボスCMソングに起用された楽曲で、AKIRA TAKANO自身で作詞を担当。炭酸をイメージした夏の弾ける様子や、CMソングを担当するラグーナテンボスで君と過ごす1日が上手くいくことを思い浮かべながら書き下ろされた。現在新CMはWebで先行公開されており、「pinkcider」の楽曲を一部聴くことができる。 なお、SwING PLANTはAKIRA TAKANOのために作られたレーベルとなっている。レーベル名はSing(歌)とSwing(揺れる)を掛け合わせた造語のSwINGと、揺れ動くフロアミュージック、ダンスミュージックを生み出し続けるPLANT(工場)を意味する。 レーベル移籍・リリースに際してAKIRA TAKANO本人よりコメントも到着している。 ◆ ◆ ◆ ■AKIRA TAKANOコメントこの度、レーベルを移籍する運びとなりました。新境地にてご一緒できるクルーの皆さんとクリエティブを楽しみながら、自分ともより一層向き合って、新しい感覚を探しにいきます! 「pinkcider」は、ラグーナテンボスに居る感覚で書き続けました。何回もリピートしたくなるような中毒性のある曲に仕上がったと思います。是非! ◆ ◆ ◆ ラグーナテンボスでは、CMタイアップを記念したトークショーイベントを9月20日に開催決定。チケットは、楽曲にちなんだコラボドリンク「ピンクサイダー」付きで発売されるとのことだ。 配信シングル「pinkcider」 2025年7月5日 配信スタート <AKIRA TAKANO(高野洸)トークショー概要> 開催日時:2025年9月20日(土)14:15〜 16:30〜(各回30分)開催場所:ラグーナテンボス ラグナシア アートシアターチケット:2025年7月5日(土)12:00〜 販売開始詳細:https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2025/takano/index.html ■ラグーナテンボス公式サイトhttps://www.lagunatenbosch.co.jp/ 関連リンク ◆AKIRA TAKANO オフィシャルX◆高野洸 オフィシャルサイト

