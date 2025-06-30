【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-78NT-1 ガンダムNT-1＆チョバム・アーマー ver. A.N.I.M.E.】 予約開始：7月1日 12月 発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-78NT-1 ガンダムNT-1＆チョバム・アーマー ver. A.N.I.M.E.」を12月に発売する。7月1日より予約を開始する予定で、価格は11,000円。

本製品は、OVA「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」より、チョバム・アーマーを装備した「RX-78NT-1 ガンダムNT-1」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」で商品化したもの。

アニメのプロポーションを忠実に再現しており、チョバム・アーマーの換装が可能であるほか、アニメフォルムと圧倒的な可動域を両立し、映像ソフトのパッケージなどで印象的な膝可動を再現している。

チョバム・アーマー装着時の干渉を抑えることで各関節の可動域を確保しており、膝の可動に連動した脹脛可動により、自然なシルエットを再現している。

差し替えにより腕部ガトリングガンが展開可能で、付属のガトリング発射エフェクトが取り付け可能なほか、チョバム・アーマーは部位毎に着脱可能で、劇中のアーマーパージや、一部装甲のみ装着した状態を再現することができる。

装備はチョバム・アーマー、NT-1専用バズーカ、ビーム・ライフル、シールドが付属し、別売りの「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.」などと組み合わせることで、劇中の戦闘シーンを再現することができる。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-78NT-1 ガンダムNT-1＆チョバム・アーマー ver. A.N.I.M.E.」

サイズ：全高 125mm 素材：ABS、PVC セット内容本体交換用手首パーツ左右各4種手首格納デッキチョバム・アーマー一式ビーム・ライフルNT-1専用バズーカシールドシールドジョイントシールドグリップバズーカラックガトリングユニット×2各種エフェクトパーツ一式

アニメのプロポーションを忠実に再現。

チョバム・アーマーを換装可能。

アニメフォルムと圧倒的な可動域を両立。映像ソフトのパッケージなどで印象的な膝可動を再現。

チョバム・アーマー装着時の干渉を抑えることで各関節の可動域を確保。

膝の可動に連動した脹脛可動により、自然なシルエットを再現。

差し替えにより腕部ガトリングガンが展開可能。付属のガトリング発射エフェクトを取り付け可能。

チョバム・アーマーは部位毎に着脱可能。劇中のアーマーパージや、一部装甲のみ装着した状態を再現可能。

装備はチョバム・アーマー、NT-1専用バズーカ、ビーム・ライフル、シールドが付属。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-18E ケンプファー ver. A.N.I.M.E.」（別売り）などと組み合わせることで、劇中の戦闘シーンを再現可能。

(C)創通・サンライズ

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