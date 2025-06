【寝不足体感コントローラー「NEBUCON(ネブコン)」】 6月30日 発表

エスエス製薬のドリエルは、寝不足体感コントローラー「NEBUCON(ネブコン)」を6月30日に発表した。

寝不足体感コントローラー「NEBUCON」は寝不足状態でのプレイ時に起こる判断ミスや判断遅延を再現できるコントローラー。「慢性的な6時間以下の睡眠は認知能力の低下やミス増大に繋がる」という研究結果を参考に、「NEBUCON」には「ランダムモード切り替えボタン」と「寝不足モード切り替えボタン」の2つのモードが搭載されている。

認知能力が低下すると言われる睡眠時間6時間の状態から3段階の寝不足モードが設定可能で、更に5秒毎にボタン配置が勝手に切り替わるランダムモードも設定できる。

本コントローラーは6月30日夜開始のSLEEP FIGHTERII各チーム顔合わせ配信で披露目となる。配信内では、どぐら氏、板橋ザンギエフ氏、ドンピシャ氏、Shuto氏が実際に「NEBUCON」を体験。

また、7月5日開催の「睡眠計量e-SPORTS CUP<SLEEP FIGHTER II>Supported by ドリエル」では「NEBUCON」の試遊台が登場する。

大会概要

大会名:睡眠計量e-SPORTS CUP<SLEEP FIGHTER II>Supported by ドリエル

開催日時:7月5日13時30分~21時

会場:両国KFCホール(東京都墨田区横網1-6-1国際ファッションセンタービル)

出演者(敬称略):Shuto、カワノ、どぐら、板橋ザンギエフ、なるお、ハイタニ、べてぃ、YAS、SHAKA、ドンピシャ、ふらんしすこ、Zerost、因幡はねる、夕刻ロベル、風見くく、常闇トワ、龍ヶ崎リン、一条莉々華、カルロ・ピノ、花京院ちえり、〈MC〉芦澤佳純、〈解説〉ハメコ。、〈実況〉平岩康佑

配信プラットフォーム:YouTube(当日URL は大会公式HP・公式X アカウントにて、後日公開予定)

(C)CAPCOM

Copyright (C) 2025 SSP CO., LTD. All rights reserved