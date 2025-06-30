RADWIMPS、20周年記念アルバムとアリーナツアー発表 横アリ公演にはBUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIが日替わりゲスト出演
ロックバンド・RADWIMPSが、メジャーデビュー20周年を記念し、10月8日にニューアルバム（タイトル未定）をリリースし、あわせて全国9都市17公演にわたるアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催することを発表した。
【画像】内容に注目集まる…！10月8にリリースされるニューアルバム告知画像
アルバムには、NHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」などの収録が予定されており、「命題」は7月23日に先行デジタル配信される。
数量限定生産となる『20th Anniversary Special Box』には、スタジオライブ映像『RADWIMPS 20th Anniversary Special Live Sessions -賜物-』、メイキングやインタビュー映像、記念グッズ入りのオリジナルポーチが付属する。UNIVERSAL MUSIC STOREおよびラリルレコードでの限定販売となる。
ツアーは10月18日の広島公演を皮切りにスタートし、11月22日から24日にかけて横浜アリーナで行われる3公演では、RADWIMPSと縁の深いアーティストが日替わりでゲスト出演。22日はBUMP OF CHICKEN、23日はVaundy、24日はYOASOBIとの対バン形式で行われる。
また、同アルバムを対象オンラインショップで予約購入した人には、ツアーチケット先行抽選受付用のシリアルナンバーが発行される。シリアルの発行終了日はショップごとに異なる。チケットの先行抽選受付期間は7月24日正午12時から7月30日まで。
そのほか、代表作『×と〇と罪と』『絶体絶命』など過去5タイトルのアナログ盤化や、9週連続でライブ映像を配信する『20th Anniversary Special Premiere』企画など、周年企画が多数展開中だ。
■『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』日程
10月18日（土） 広島・広島グリーンアリーナ
10月19日（日） 広島・広島グリーンアリーナ
10月23日（木） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
10月24日（金） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
11月1日（土） 長野・長野ビッグハット
11月2日（日） 長野・長野ビッグハット
11月6日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
11月22日（土） 神奈川・横浜アリーナ ※Guest Act：BUMP OF CHICKEN
11月23日（日・祝） 神奈川・横浜アリーナ ※Guest Act：Vaundy
11月24日（月・振休） 神奈川・横浜アリーナ ※Guest Act：YOASOBI
12月2日（火） 大阪・大阪城ホール
12月3日（水） 大阪・大阪城ホール
12月14日（日） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
12月20日（土） 香川・あなぶきアリーナ香川
12月21日（日） 香川・あなぶきアリーナ香川
12月26日（金） 東京・有明アリーナ
12月27日（土） 東京・有明アリーナ
【画像】内容に注目集まる…！10月8にリリースされるニューアルバム告知画像
アルバムには、NHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」などの収録が予定されており、「命題」は7月23日に先行デジタル配信される。
ツアーは10月18日の広島公演を皮切りにスタートし、11月22日から24日にかけて横浜アリーナで行われる3公演では、RADWIMPSと縁の深いアーティストが日替わりでゲスト出演。22日はBUMP OF CHICKEN、23日はVaundy、24日はYOASOBIとの対バン形式で行われる。
また、同アルバムを対象オンラインショップで予約購入した人には、ツアーチケット先行抽選受付用のシリアルナンバーが発行される。シリアルの発行終了日はショップごとに異なる。チケットの先行抽選受付期間は7月24日正午12時から7月30日まで。
そのほか、代表作『×と〇と罪と』『絶体絶命』など過去5タイトルのアナログ盤化や、9週連続でライブ映像を配信する『20th Anniversary Special Premiere』企画など、周年企画が多数展開中だ。
■『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』日程
10月18日（土） 広島・広島グリーンアリーナ
10月19日（日） 広島・広島グリーンアリーナ
10月23日（木） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
10月24日（金） 宮城・ゼビオアリーナ仙台
11月1日（土） 長野・長野ビッグハット
11月2日（日） 長野・長野ビッグハット
11月6日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
11月22日（土） 神奈川・横浜アリーナ ※Guest Act：BUMP OF CHICKEN
11月23日（日・祝） 神奈川・横浜アリーナ ※Guest Act：Vaundy
11月24日（月・振休） 神奈川・横浜アリーナ ※Guest Act：YOASOBI
12月2日（火） 大阪・大阪城ホール
12月3日（水） 大阪・大阪城ホール
12月14日（日） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
12月20日（土） 香川・あなぶきアリーナ香川
12月21日（日） 香川・あなぶきアリーナ香川
12月26日（金） 東京・有明アリーナ
12月27日（土） 東京・有明アリーナ