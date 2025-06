いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービス「Audible」とディズニーによるオリジナルオーディオブック3作品の日本語版が配信スタート!

『アナと雪の女王』『カーズ』『スター・ウォーズ』の世界を舞台に人気シリーズのキャラクターたちが登場する、Audibleでしか聴けない特別な物語が楽しめます。

Amazon Audible(オーディブル)「ディズニーオリジナルオーディオブック」日本語版

配信開始日:2025年6月30日

作品URL:https://www.audible.co.jp/series/B0F936BX3H

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonAudible(オーディブル)が、、ディズニーと協力し子ども向けオリジナルオーディオブック3作品の日本語版を配信開始。

今回配信されるのは、ディズニーの人気シリーズ『アナと雪の女王』『カーズ』『スター・ウォーズ』の世界を舞台に、Audibleのためだけに制作された完全オリジナルストーリーの日本語版です。

また、Audibleでディズニー作品を日本語音声で楽しめるのは、今回が初となります。

Audibleオリジナルオーディオブック3作品すべてにシリーズでおなじみのキャラクターたちが声で登場。

臨場感あふれるサウンドエフェクトとともに、子どもたちが物語の世界に没入できる特別なリスニング体験が届けられます。

ディズニー『アナと雪の女王:オラフの冒険』

著者:Disney Press(著), Francis Suzanne(著), いずみ つかさ(翻訳)

ナレーター:武内 駿輔, 清水 理沙, 原 慎一郎, 北川 勝博, 鷄冠井 美智子, 園崎 未恵, 石毛 翔弥, 高野 菜, 内山昂輝, 小森 創介, おまた かな

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0F8NHJ51G

対象年齢:6〜8歳

アレンデールのかわいい雪だるま「オラフ」は、読書が大好き。

ある日、思いがけない伝言がきっかけで、「オラフ」と友だちの「アナ」「クリストフ」「スヴェン」はハウス・ビブリオを探す冒険に出かけることに。

「物語の海」と呼ばれる場所です。

物語で描かれるのは、山を越え、橋の下のモンスターを探し、人懐こい羊たちと話をしながら、ハウ・ビブリオへと向かう「オラフ」たちの旅。

旅の途中で、「オラフ」は新しい友だちを作り、ワクワク するような物語をたくさん聞きます。

『アナと雪の女王』のファンなら、年齢を問わずに楽しめる内容になっています。

ディズニー&ピクサー『カーズ:クリスタル・ホイールキャップの伝説』

著者:Disney Press(著), Behling Steve(著), いずみ つかさ(翻訳)

ナレーター:土田 大, 佐藤 せつじ, 林 りんこ, 森田 順平

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0F8NCJ194

対象年齢:3〜5歳

親友の「ライトニング・マックィーン」と「メーター」は、「メーター」のお姉さんの結婚式に出席するため、大陸横断の旅に出発。

そして偶然、伝説のクリスタル・ホイールキャップの洞窟にたどり着きます。

伝説によると、このホイールキャップを見た者は世界一幸運な車になれるそう。

クリスタル・ホイールキャップが結婚祝いにピッタリだと思った「メーター」は、洞窟の中へ探しに行きます。

友だちを洞窟でひとりにするわけにはいかないと、「ライトニング・マックィーン」もついて行きました。

洞窟の中で、彼らは新しい友だちに出会い、彼女を窮地から救い出します。

そして「メーター」は、何かキラキラと光るものを見つけます。

もしかしてそれは…?

宝探しでは友情が最高の宝物になるという、心温まるメッセージを伝えてくれる作品です。

『スター・ウォーズ:パダワンのプライド』

著者:Lucasfilm Press, Bryan Q. Miller, 千葉 真美 - 翻訳者

ナレーター:上田 燿司

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FBWCY624

対象年齢:8〜12歳

スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)」の3年後、ジェダイ・ナイトの「オビ=ワン・ケノービ」と彼のパダワン「アナキン・スカイウォーカー」は、スリリングな銀河系の冒険に乗り出します。

共和国の情報士官がヴァールの月で行方不明になり、ジェダイ評議会は「オビ=ワン・ケノービ」と「アナキン・スカイウォーカー」に闇ポッドレース・サーキットへの潜入を命じました。

士官はサーキットを運営する犯罪組織のボスに捕らえられているようです。

凄腕のレーサーに変装した「アナキン・スカイウォーカー」と、彼の従者に変装した「オビ=ワン・ケノービ」の間の緊張は普段以上に高まりそうです。

しかし「オビ=ワン・ケノービ」がヴァールを離れるはめになり、「アナキン・スカイウォーカー」はどんどん危険さを増すレースにひとりで対処しなければならなくなります。

そのレースには彼自身と情報士官の運命がかかっています。

熾烈なレースや死の企み、そしてパダワンのあり方を巡るこの物語の中で、マスターと弟子はジェダイの全スキルを使って奮闘する物語です。

ディズニーとのコラボレーションによるAudibleオリジナル作品は、家族で楽しめる音声コンテンツのラインナップ拡充を進めるAudibleの取り組みの一環。

これまでにもAudibleでは、『ハリー・ポッターシリーズ全7巻 コンプリートコレクション』をはじめ、児童文学の名作『星の王子様』や『モモ』など、さまざまな子ども向けの日本語オーディオブックが展開されてきました。

Audibleでは「キッズプロフィール」機能を提供しており、Audibleアプリ内に子ども向けの専用リスニングスペースを設定することが可能。

この機能により、保護者は音声タイトルを簡単に子どもと共有でき、Audibleアプリを通じて親が管理する環境の中で音声コンテンツを楽しんでもらうことができます。

「キッズプロフィール」上では、保護者が共有したタイトルのみが表示・再生されます。

Audible APACコンテンツ オーディエンスディベロップメント&プログラミング シニアディレクター キーリング・宮川もとみ氏 コメント

Audibleは“お客様中心”を掲げるブランドとして、リスナーの皆さまに、お子さまやご家族と一緒に音声コンテンツを楽しみたいという想いを大切にしています。

想像力は、ファミリー向けエンターテインメントの核であり、それを長年にわたって牽引してきたのがディズニーです。

オビ=ワン・ケノービのライトセーバーの音や、ライトニング・マックィーンのタイヤのきしむ音に、子どもたちが笑顔になる――そんな瞬間をディズニーとともに実現できることを大変光栄に思います。

本日、新たなオーディオアドベンチャーがはじまりました。

これから数年にわたり、さらに多くの作品を皆さまにお届けしていかれることを、私自身、大変楽しみにしております。

ディズニー作品をぜひお楽しみください。

ディズニーパブリッシング 新規IP&グローバル事業開発担当 シニア・バイスプレジデント トーニャ・アグルト氏 コメント

子ども向けのオーディオ体験は、家族のつながりを深め、想像力をかき立て、生涯にわたりストーリーテリングへの愛情を育てる力があります。

ディズニーパブリッシングとして、ディズニーが手掛ける『アナと雪の女王』をはじめ、ピクサーやスター・ウォーズといった人気シリーズやキャラクターが登場する魅力的な新作をAudibleのリスナーの皆さまだけにお届けできることを嬉しく思います。

『アナと雪の女王』『カーズ』『スター・ウォーズ』の世界を舞台に人気シリーズのキャラクターたちが登場する、Audibleでしか聴けない特別な物語。

2025年6月30日よりAmazon Audibleで配信されている「ディズニーオリジナルオーディオブック」日本語版の紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

© & TM Lucasfilm Ltd.

