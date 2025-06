BABYMONSTER、初のワールドツアーのアジア最終公演を無事終了！「愛してます」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たちが感じたように皆さんにも美しい思い出になることを願っています」(BABYMONSTER)

BABYMONSTERが、6月28日・29日に、台北NTSUアリーナにてライブを開催。初のワールドツアー『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR<HELLO MONSTERS>』のアジア最終公演を無事終了した。

2024年に行われたファンミーティングツアー以来、約1年ぶりに行われた台北公演。会場には約2万人余りのファンが雲集し、BABYMONSTERの強大な人気を実感させた。

爆発しそうな歓声のなか登場したBABYMONSTERは「DRIP」でオープニングを開き、すべてのエネルギーを爆発させた。その後「BATTER UP」「CLIK CLAK」「LIKE THAT」「SHEESH」などのヒット曲はもちろん、メンバーのソロパフォーマンスも休まずに繰り広げられ、観る者にぴりっとした快感を与えた。

もうひとつのハイライトとなったのが、BLACKPINKのカバーステージ。 BABYMONSTERが再解釈した「Kill This Love」と「As If It’s Your Last 」は揺るぎないボーカル、強烈なラッピングなど、彼女たちのライブの力量とその間に蓄積してきた舞台マナーがシナジーを完成させ、ファンの熱い反応を引き出した。

BABYMONSTERは「アジアツアーの最後を台北で飾ることができて幸せです。 私たちが感じたように皆さんにも美しい思い出になることを願っています」とコメント。さらに「より素敵な姿で次に再び会える日を待っています。 愛してます」と心からの感想を述べた。

アジア7都市10公演で10万人の観客を動員し、グローバルにおける存在感をより強固にしたBABYMONSTER。シンガポール・香港・ホーチミン・バンコク・ジャカルタ・クアラルンプール・台北まで、大部分の地域で売り切れを記録し、そのチケットパワーを証明した。

BABYMONSTERは、20都市32公演に及ぶデビュー初のワールドツアーを展開中。 ソウル、北米、日本、アジア公演までを盛況のうちに終え、ツアー後半に入った彼女たちは、8月からトロント、ローズメント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルと続く、2回目の米州ツアーを開催する。

■新曲「HOT SAUCE」のあらたな映像を公開!

BABYMONSTERは7月1日18時に、新しいデジタルシングル「HOT SAUCE」をリリース。「HOT SAUCE」はシンセベースとブラスが調和したサウンドの上で、中毒性のあるフックが際立つ、80年代のオールドスクールヒップホップ基盤のダンス曲。

6月30日、公式ブログを通じてもう一枚ベールを脱いだ「HOT SAUCE」の映像(『Everybody want some ‘HOT SAUCE’』)には弾けるビートが盛り込まれ、爽やかな清涼感を与え、聴く人の楽しさを加えた。

特に“Everybody want some but can’t handle what I brought’em」という歌詞は、BABYMONSTERだけの堂々として自信溢れるアティテュードを感じさせ、音楽ファンの期待感を最高潮に導いた。

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/