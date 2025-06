RADWIMPSが10月8日(水)にニューアルバムをリリースすることを発表し、先行する形で3月31日に日本テレビ『news zero』番組内で初披露されていた新曲「命題」を7月23日(水)に配信リリースすることも決定した。 ニューアルバムには、現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』主題歌「賜物」、日本テレビ『news zero』テーマソング「命題」などを収録予定。20th Anniversary Special Boxには、昨日6/29(日)に一夜限りでプレミア公開したスタジオライブ全編の模様とメイキング・インタビュー映像ほか、周年記念グッズ入りのオリジナルポーチが付属する。 さらに9都市17公演を巡るアリーナツアー<RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR>を開催することが決定した。なかでもメジャーデビュー日を含む11/22〜24の3日間で開催される横浜アリーナ公演にはゲストアクトとして1日目BUMP OF CHICKEN、2日目Vaundy、3日目YOASOBIを迎えての対バンライブとなっている。11月23日にメジャーデビュー20周年を迎えるRADWIMPSにとって、特別なアリーナツアーになることは間違いない。 さらに本日6月30日以降ニューアルバムを対象のオンラインショップにて予約購入すると、10月から開催されるアリーナツアー<RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR<のチケット先行受付(抽選)のシリアルナンバーが発行される(シリアルナンバーの発行終了期間は各オンラインショップで異なる)。 「20th Anniversary Special Box」はラリルレコードとUNIVERSAL MUSIC STOREの限定販売商品で、数量生産限定となる。 ■ニューアルバム『タイトル未定』2025年10月8日(水)発売https://lnk.to/RAD1008 <商品形態>▽20th Anniversary Special Box(数量生産限定)PRON-1097 CD+Blu-ray+GOODS \ 19,800 (tax in) ※ラリルレコード・UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売商品※数に限りがございますので、確実にお求めになりたい方は7/13(日)までのご予約をおすすめします。▽通常盤UPCH-20702 CDのみ \ 3,300 (tax in) <商品詳細>[CD]賜物(NHK連続テレビ小説「あんぱん」主題歌)、命題(日本テレビ「news zero」テーマソング)など収録。※詳しい内容は後日発表 [Blu-ray]『RADWIMPS 20th Anniversary Special Live Sessions -賜物-』より「賜物」「命題」ライブ映像、及びメイキング&インタビューなど収録※詳しい内容は後日発表 [GOODS]20th Anniversary GOODS入りオリジナルポーチ※GOODS詳細は後日発表 <早期予約購入者特典>ニューアルバムCDの早期予約購入者限定で「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」チケットの先行受付(抽選)のシリアルナンバーを発行 […]

