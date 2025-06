aikoが12月28日大阪・フェスティバルホールにて開催される立川談春の主催イベント<玉響(たまゆら)>に出演することが決定した。 「玉響(たまゆら)」とは、勾玉(まがたま)同士がふれあうときに響き合う音のことで、転じて「一瞬」や「ほんの微かな」という意味があり、落語と音楽が組み合わさったスペシャルイベントとなっている。aikoの出演は2019年8月に行われた<立川談春 35周年記念公演 玉響〜tamayura〜>以来約6年半ぶり。 前回出演時は立川談春とのトークパートに出演するほか、ライブも披露。また、落語のあとにアンサーソングとして落語の演目に対する一曲を演奏し、落語と音楽が織りなすここでしか聴けないハーモニーで会場を包み込んだ。今回の<玉響>がどのような内容になるか期待が高まるところだ。 また、aikoは今年自身初となる夏フェスに3本出演することが決定している。8月23日の<MONSTER baSH 2025>、8月30日の<SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY>。そして9月15日には<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025>に出演予定だ。 年末には<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9。>も開催。12月6日・7日の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演に加え、12月31日には大阪・大阪城ホールで10年ぶりのカウントダウンライブを行なう。詳しくはaikoオフィシャルサイトにて。 <玉響 aiko・立川談春二人会> 2025年12月28日(日)大阪 フェスティバルホール16:00開場/17:00開演https://www.aiko.com/topics/?id=7867&mode=test&test_key=bc6039631a2ec780edd04235cf7594cd500cb012 フェス出演情報 <MONSTER baSH 2025>2025年8月23日(土)出演 香川県 国営讃岐まんのう公園https://www.monsterbash.jp <SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY>2025年8月30日(土)出演 山梨県 山中湖交流プラザ きららhttps://2025.sweetloveshower.com/ <ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025>2025年9月15日(月祝)出演 千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園https://ewhx5.app.goo.gl/isLb5cw38PLxoFTU8 <aiko Live Tour「Love Like Pop […]

The post aiko、立川談春の主催イベント<玉響(たまゆら)>へ出演決定 first appeared on BARKS.