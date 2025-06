声優の野村麻衣子と広瀬ゆうき、East Of Edenやサポートドラマーとしても活躍するMIZUKIの3人からなるガールズロックバンドLonesome_Blue(通称:ロンブル)が、6月27日(金)に東京のVeats Shibuyaにて3周年を記念したアニバーサリーライブ<Lonesome_Blue 3rd Anniversary Live 〜これが私たちの3年間〜>を開催した。当日のオフィシャルレポートをお届けしよう。 ◆ライブ写真 Veats Shibuyaはロンブルが初ライブを行った思い出の場所。そんなロンブルの原点とも言えるライブハウスで、本公演は現体制での集大成となるパフォーマンスを披露した特別な一夜となった。 まずは、開演直前のベース広瀬による影アナ。暑い中、渋谷に駆けつけたファンへの感謝の気持ちを述べつつ、注意事項を読み上げると、最後に「全力で3年分ぶっ放していくので、ついてきてください!」と宣言して会場を盛り上げていく。そして、オープニングSEが流れ出すと、青く染まったステージにメンバーが1人ずつ登場。ステージ上の上手側にドラム、下手側にベース、センターのボーカルの斜め後ろにサポートギターというロンブルのライブではおなじみのセッティングだ。 それぞれが立ち位置につき、最後にボーカル野村が登場すると、1曲目は最新ミニアルバム『The Three in One』収録の「Elemental」でスタート。メタル調で壮大なサウンド、まるでバトルしているかのような野村と広瀬によるツインボーカル、さらに、バキバキの照明にも煽られてファンが拳を高く掲げると、会場全体がいきなりトップギアに入ったかのような幕開けに。 続いての曲は「Queenism」。こちらも『The Three in One』に収録されている野村と広瀬のツインボーカルが冴え渡るナンバーだ。2人のかけ合いのようなボーカルが心地良く鳴り響くと、間奏のサポートメンバーYASHIROのギターソロでは会場からコールが沸き起こっていく。 そして、続いての曲は「Live It Up」。サビで野村、広瀬、YASHIROが体の向きを揃えてステップを踏みながらパフォーマンスする姿はライブではもうおなじみの光景に。さらに、落ちサビではクラップによる一体感も生まれていく。歌い終わった野村が「Thank you!」と叫ぶと大きな歓声が上がり、客席からは「最高ー!!」との感想も飛び出した。まさにロンブルの最大の強みでもある野村と広瀬のツインボーカルの魅力がギュッと詰まった、そして、アニバーサリーライブの期待値が一気に高まるようなオープニングのブロックとなった。 ここで最初のMCパートへ。3人それぞれがアニバーサリーライブへの思いや今の心境を語ると、最後に広瀬が「2023年2月11日に、ここで1stワンマンライブをやりました。そして、今日2025年6月27日、ここに帰ってきました。私達の3年分の思いを込めてぶちかましますので、ご覧あれ!」と宣言して、次のブロックへ。 まずは、サビで一緒に歌って欲しいと呼びかけて「Body Rock」からスタート。野村と広瀬は、ステージ前方の左右と真ん中3か所に設置されたお立ち台を移動しながらパフォーマンス。サビや間奏部分で「♪Oh oh」というコール&レスポンスが生まれると、野村が「最高です。ありがとう。このまま走り抜けましょう!」と叫んでラスサビへ。会場のボルテージがさらに高まると、MIZUKIの激しいドラムソロから「Hide And Seek」へ。同じくコール&レスポンスが映えるライブ定番曲。ここはまさに“声出しブロック”となった。 続いて、短めのMCパート。次に披露するロンブル初のバラード曲「Final Calling」に込めた思いが語られていく。作曲を手がけたのはドラムのMIZUKI。日本語の歌詞にはMIZUKIの思いも反映されている。「ひとつのことを頑張っていると、私の場合はドラムですけど、壁にぶち当たったり、誰かに馬鹿にされたり、人と比べて悔しくなったりしんどくなったり…そんな思いをすることもあると思います。でも、(頑張ったからこそ)素敵な人達と出会えて、一緒に仕事ができて最高に楽しい、もっと頑張ろうという思いを込めてこの曲を作りました」とMIZUKIが語ると、そんな思いを受けて、広瀬が「私達も大切に届けたいと思います」と語り演奏がスタートした。 激しくアッパーな曲が並ぶロンブルのライブのセットリストの中で、会場の空気をリセットし、かつ、観る者の心を鷲掴みにする不思議な力が宿った1曲。英語詞が多いロンブル楽曲の中で、耳にすっと入ってくる日本語の歌詞や後半にドラマチックな展開を見せる転調も曲の聴きどころのひとつだ。小刻みに体を揺らしながらも熱い視線を送り、聴き入っているファンの姿がとても印象的だった。 続いて、余韻に浸りながらもすぐさま、ラウド感たっぷりの「Touch Me Not」、さらに、緑の照明に照らされる中で「Labyrinth」をパフォーマンス。「Labyrinth」はファンクラブでアンケートを取った際に、特に人気が高かったという楽曲なのだが、メンバー曰くロンブルの中でもかなり難易度の高い1曲とのこと。大切なライブということもあり、久しぶりにライブで聴けて歓喜したファンも多かったようだ。 次のMCパートでは、広瀬がグッズ紹介をしつつ、「みんなどこから来たの?のコーナー」と題して、会場のファンとコミュニケーションを図っていく。メンバーも前のブロックの緊張感から解放されて、リラックス様子で緩めのMCパートを展開。今回はシンガポール、カリフォルニア、シドニー、パリ…と海外から応援に駆けつけたファンの姿も多く見られた。英語やフランス語を交えた会場とのやり取りで、ほっこりとした雰囲気に包まれると、さらに告知タイムへと続いていく。 インストアイベントの開催やこの日のライブ映像配信の告知と合わせて、12月に関東ライブハウスツアーを開催することがサプライズ発表されると、ひと際大きな歓声が上がる。タイトルは<Lonesome_Blue 関東ツアー2025 - Rising Up for the Fight ->。12月6日(土)埼玉のKUMAGAYA HEAVEN’S ROCK VJ-1を皮切りに、茨城・千葉・群馬・栃木・神奈川のライブハウスを回り、12月28日(日)HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3でファイナルを迎える全7公演の関東圏ツアーだ。しかも、今回はすべて土日開催というのもファンにとって嬉しい情報だったのではないだろうか。 すると、ここからライブはいよいよ後半戦へ。「3年分の歴史を感じてください!」というMCからスタートした次のブロックは、イントロのモールス信号が印象的な2022年5月リリースの「Parallel World」でスタート。さらに、同じく2022年11月リリースの「Face The Fear」、2023年12月リリースの「To our […]

