¡Ú¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Û¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¡õ¥Ë¥ã¥¢¥óÂç¿Íµ¤¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Û¤ó¤Þ¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡×
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÃÝ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¤È¥Ë¥ã¥¢¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡Ä¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¡õ¥Ë¥ã¥¢¥ó¡ªÃÝ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ¤Ç¸«¤»¤¿¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¤È¥Ë¥ã¥¢¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Û¤ó¤Þ¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡ª¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¥Þ¥Á¥å¤Î¶»¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬³°¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Á¥å¤Ï¼ïÈô¤Ð¤·¤½¤¦¡ª¡¡¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢2¿Í¤Ë¤ÏÃÏµå¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ÇÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤¬¡¢ÀïÁèÆñÌ±¤Î¾¯½÷¥Ë¥ã¥¢¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èó¹çË¡¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä·èÆ®¶¥µ»¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Á¥å¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Þ¥Æ¤Ï¡¢GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤ò¶î¤ê¡¢²×Îõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÆü¡¹¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¡¢±§Ãè·³¤È·Ù»¡¤ÎÁÐÊý¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡ã¥¬¥ó¥À¥à¡ä¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¤¬Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµîºî¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡Ä¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¡õ¥Ë¥ã¥¢¥ó¡ªÃÝ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áºÇ½ªÏÃ¤Ç¸«¤»¤¿¿åÃå»Ñ¤Î¥Þ¥Á¥å¤È¥Ë¥ã¥¢¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Û¤ó¤Þ¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡ª¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¥Þ¥Á¥å¤Î¶»¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬³°¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Á¥å¤Ï¼ïÈô¤Ð¤·¤½¤¦¡ª¡¡¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢2¿Í¤Ë¤ÏÃÏµå¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Á¥å¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Þ¥Æ¤Ï¡¢GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤ò¶î¤ê¡¢²×Îõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÆü¡¹¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¡¢±§Ãè·³¤È·Ù»¡¤ÎÁÐÊý¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡ã¥¬¥ó¥À¥à¡ä¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¤¬Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµîºî¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ä¡¢ÎòÂå¥¥ã¥é¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£