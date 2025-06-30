¡Ö¤ªÉ±ÍÍ´¶¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×²Æ¤ÎÎÃ´¶¥ï¥ó¥ÔÂç¸ø³«¤ÎÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¤ËµÓ¸÷¡Ö²Æ¤À¤Í¡¼¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×
165¥»¥ó¥Á¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ¤æ¤¦¤«(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²«¿§¤äÇò¡¢ÀÄ¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÔ½ë¤â¤¹¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Æ¤À¤Í¡¼¡×¡ÖÎÃ¤·¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«·Ú¤ä¤«²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¾Ð´é¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÇÂç¹¥¤¡×¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¤Î¥Ù¥ë¤ä¤ó¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÔ½ë¤â¤¹¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ´¶¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¡Ö²Æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹Èþ¿Í¥ß¥Ã¥±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏºòÇ¯12·î¹æ¤Þ¤Ç¡Önon-no¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò10Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢¸½ºß¤â¡ÖandGIRL¡×(DONUTS)¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â2014Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¿À¤µ¤Þ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢23Ç¯¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥ä¥Ä¤é¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£