各電子書店で「キリングバイツ」のセールが実施！kindleなどで1～10巻が25円に！11～20巻は半額に
【キリングバイツ 25円セール】 実施期間：6月30日～7月13日
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Kindle、ピッコマ、LINEマンガ、ebookjapan、マンガBANG！、コミックシーモア、dブック、DMM.com、紀伊國屋kinoppy、いつでも書店、dアニメストア、BOOK☆WALKER、ブッコミ、ブックライブ、マンガボックス、モビぶっく、DLsite/comipo、HAPPY!コミック、music.jp(comic)、よむるん、honto、auブックパス、Reader Store、コミックフェスタ、yodobashi.com（敬称略）
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ヒーローズは、原作・村田真哉氏、作画・隅田かずあさ氏によるマンガ「キリングバイツ」のセールを各電子書店で開催する。期間は6月30日から7月13日まで。
「キリングバイツ」は「コミプレ-Comiplex-」にて連載されているマンガで、人の頭脳と獣の力を併せ持つ「獣人」達による凄惨な賭け試合が描かれる。
今回のセールは、本作の最新25巻が6月30日に発売されることを記念したもの。対象電子書店で本作の1巻から10巻までが25円で、11巻から20巻は半額で購入できる。
キリングバイツ25巻
参加書店一覧
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※一部書店では書店の最低価格に合わせた価格となります。
村田真哉 隅田かずあさ / ヒーローズ