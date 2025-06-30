¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡ÖÊ¢ÀÚ¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß
¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçË¤¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß
¡Ö·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ËþÂ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢52»î¹ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤È´¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ»þ´Ö5·î21Æü¤Ë£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï²Ö´¬Åì¹â¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¤Ç¹â¹»ÄÌ»»ºÇÂ¿¤Î140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤º¤ËÅÏÊÆ¡££±Ç¯ÌÜ¤ÏÂÇÎ¨.269 ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤À¤¬¡¢¹â¹»¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐËÜ¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçË¤¤Î¶¯¤ß¤È¼å¤ß¤ò¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆ°ºî²òÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤ÇÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¶µ¼ø¤ÎÀîÂ¼Âî(¤¿¤«¤·)»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÆùÂÎ¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ëÂÎ·¿¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Ë»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¡¢º¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ï½¤Àµ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÝÂê¤µ¤¨¹îÉþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡ÉÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¡É
º´¡¹ÌÚ¤Î¥Õ¥©¡¼¥àÏ¢Â³¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀîÂ¼»á¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤³¤¦¡£
¡Ö¡¤«¤é¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»ÏÆ°¤Ç¤Ï¡¢º¸Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤¬¾è¤ê°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¢¤Ç¤Ï¡¢²£¤Ë¿²¤«¤»¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÎ©¤¿¤»¤Æ¿¶¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò²¼¤«¤é¤¹¤¯¤¤¾å¤²³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÇµå¤ò±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡×
£¤Ç¤Ï¡¢²ÝÂê¤¬Ïª(¤¢¤é¤ï)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ø¤È¸ª¤¬Æ±»þ¤Ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¾åÈ¾¿È¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¹ø¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤È¤Ò¤Í¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤«¤é¾å¤ØÎÏ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ª¤¬Áá¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤âÁá´ü¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤«¤é¥¤Ç¤ÏÆ°¤¤Ë¥à¥À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬±ó²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ËÎ¯¤á¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÙ¤¯½Ð¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÏÁá¤á¤Ë½Ð¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ªÊ¢¤ÎÁ°¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Æ°¤¯¡¢µç¶þ(¤¤å¤¦¤¯¤Ä)¤Ê¡ØÊ¢ÀÚ¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬Áö¤é¤º¡¢ÂÇµå¤ËÎÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¦¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹184Ñ¡¢ÂÎ½Å114Ô¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ·¿¤ò³èÍÑ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁá¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬°ìÎÝÂ¦¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤â¡¢ÂÇµå¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤º¥É¥é¥¤¥Ö¤·¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ê¤¤Æ°¤¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ï¤¿¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤¬³èÌö¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤Æ25ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤âÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¤ß¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ª¤È¹ø¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¯²ÝÂê¤µ¤¨¹îÉþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÁÇ¼Á¤Ï½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÇ¯´Ö20ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤Àº´¡¹ÌÚ¤ÏÂç³Ø£±Ç¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçË¤¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯6·î27Æü¡¦7·î4Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê