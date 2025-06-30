THE BLUE HEARTS祝結成40周年！アルバムカセットテープ7作品がTシャツ付きセットで復活

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■THE BLUE HEARTSカセットテープ×公式ジャケットデザインTシャツのスペシャルコラボセットを初発売！

THE BLUE HEARTS（ザ・ブルーハーツ）結成40周年を記念し、1985年のTHE BLUE HEARTS結成から、1995年の解散までの8年間に残したオリジナルアルバムのカセットテープ7作品が復活する。

THE BLUE HEARTSは、1985年、甲本ヒロト（Vo）、真島昌利（Gu＆Vo）を中心に結成。その後河口純之助（Ba）、梶原徹也（Dr）が参加。87年2月に自主制作シングル「人にやさしく」を発表し同年5月にシングル「リンダ リンダ」でメジャーデビュー。「TRAIN-TRAIN」「情熱の薔薇」などのヒットを飛ばし1995年の「PAN」まで8枚のオリジナルアルバムを発表した。

今回のスペシャルコラボセットは、アルバムカセットテープと公式ジャケットデザインTシャツをセットにし、meldac（トライエム）とワーナーミュージック・ジャパンの2社より9月24日に同時発売される。

※全7タイトル。当時カセットテープ発売がなかった8thアルバム『PAN』を除く。

※カセットテープ音源は2010年と2011年Digital Remastering音源を使用。

リリース情報

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『THE BLUE HEARTS』

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『YOUNG AND PRETTY』

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『TRAIN-TRAIN』

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『Bust Waste Hip』

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『HIGH KICKS』

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『STICK OUT』

2025.09.24 ON SALE

CASSETTE『DUG OUT』

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メルダック レーベルサイト

http://www.tkma.co.jp/jpop_top/tbh.html

ワーナーミュージック・ジャパン レーベルサイト

https://wmg.jp/bluehearts/

THE BLUE HEARTS OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/c/thebluehearts