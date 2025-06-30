µð¿Í°éÀ®¤ËÌ²¤ë193cm"Ì¤´°¤ÎÂç´ï"¤ËÂÔË¾ÏÀ¡¡ÂÇÀþ¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¡ÄOBÇ®Ë¾¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê4ÈÖ¤â¡×
¹â¶¶¾°À®»á¤¬¸ÀµÚ¡¢¥Õ¥ë¥×¤Ï¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¶¶¾°À®»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¹¹¿·¡£µð¿Í¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥³½Ð¿È¤Î¥Õ¥ë¥×¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Î¡¼¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥ëÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤éÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¤¥¯¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥É¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¸ø¼°Àï80»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.252¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ËÆþÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢10·î¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡193¥»¥ó¥Á¡¢99¥¥í¤Î±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ï¡¢º£µ¨2·³¤Ç58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.275¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òË¾¤àÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤¤¤µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê26ºÐ¤ÎÁá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÉÔ¿¶¤Ç2·³Ä´À°Ãæ¡£1·³¤Î³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤Ï¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤±¤Ë¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡£1·³¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê4ÈÖ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¹â¶¶»á¡£¡Ö°Õ³°À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤¯1·³¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ýÄ´¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë