Googleが独自に開発した機械学習向けプロセッサ「TPU」を、OpenAIが使い始めているとロイターが報じました。Google Cloudを通じて利用し、推論のコスト削減を目指しているとのことです。OpenAI turns to Google's AI chips to power its products, source says | Reutershttps://www.reuters.com/business/openai-turns-googles-ai-chips-power-its-products-information-reports-2025-06-27/

Google Convinces OpenAI to Use TPU Chips in Win Against Nvidia - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/google-convinces-openai-use-tpu-chips-win-nvidia関係筋がロイターに語ったところによると、OpenAIは「ChatGPT」といった自社製品の動作を処理するためにGoogleのTPUをレンタルし始めたとのこと。ロイターは「この契約は、Googleにとって内部使用に限定されていたTPUの外部利用を拡大する動きの一環であり、OpenAIにとってNVIDIA以外のチップを意味ある形で初めて使用するものになる。OpenAIは、Microsoftのデータセンターへの依存から離れる姿勢を示した」と伝えました。海外メディアのThe Informationは、OpenAIがTPUを使い始めるという件について、「OpenAIは、Google Cloudを通じてレンタルするTPUが推論コストの削減に役立つことを期待していると述べた」と伝えています。OpenAIはNVIDIAのGPUを大量に購入しており、Microsoftなどのデータセンターを用いてAIのトレーニングや推論に利用しています。OpenAIはMicrosoftから多額の出資を受けていますが、OpenAIが株式公開を目指し、ソフトバンクやOracleといったパートナーの助けで独自の大規模コンピューティングインフラを構築している中、いずれMicrosoftから離れるのではないかとも見られています。OpenAIが将来のIPOを見据えてMicrosoftと交渉中 - GIGAZINE