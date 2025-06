by Alpha Photo中国のIT大手・Baidu(百度)がマルチモーダルAIモデルとして2025年3月に発表した「ERNIE 4.5」を、2025年6月30日(月)にオープンソース化します。オープンソース化は以前から予定されていたもので、AIの専門家からは「これは競争ではなく、価格に関する宣戦布告です」と、AI開発の形が変わっていく可能性が指摘されています。

China biggest AI drop since DeepSeek, Baidu open Ernie, hitting markethttps://www.cnbc.com/2025/06/29/china-biggest-ai-drop-since-deepseek-baidus-ernie-to-hit-market.htmlBaidu's Ernie AI Goes Open Source in Challenge to OpenAI, China Rivals - WinBuzzerhttps://winbuzzer.com/2025/06/29/baidus-ernie-ai-goes-open-source-in-challenge-to-openai-china-rivals-xcxwbn/Baiduは2019年からAIモデルの開発を進めており、2025年3月、中国のAI企業・DeepSeekが開発した「DeepSeek-R1」とほぼ同等の性能を半分のコストで提供できるというマルチモーダルAIモデル「ERNIE 4.5」を発表しました。Baidu(百度)がDeepSeek-R1に匹敵するマルチモーダルAIモデル「ERNIE 4.5」と「ERNIE X1」を発表 - GIGAZINE「DeepSeek-R1」は、特定のAIベンチマークテストにおいてOpenAI-o1相当の性能を発揮するモデルで、商用利用・改変が可能なMITライセンスでリリースされています。OpenAI o1相当の推論モデル「DeepSeek R1」を中国AI企業が商用利用や改変が可能なMITライセンスでリリース - GIGAZINEhttps://gigazine.net/news/20250121-deepseek-r1-open-released/Baiduの李彦宏CEOは、もともとはAIの開発はクローズドモデルで進めるべきだという意見を持っていた人物ですが、DeepSeekの登場によって状況が大きく変化。2025年2月にドバイで開催された世界政府サミットに参加した際、「物事をオープンにすると、多くの人が興味を持って試そうとします。そのことは、技術をより迅速に広めるのに役立ちます」と、オープンソースによるアプローチに理解を示す発言をしています。Baidu CEO says more AI spend still needed despite DeepSeek's success | Reutershttps://www.reuters.com/technology/baidu-ceo-says-more-ai-spend-still-needed-despite-deepseeks-success-2025-02-11/ERNIE 4.5の開発・公開について、李CEOは「段階的にリリースし、2025年6月30日に正式にオープンソース化する」と公表しており、今回、予定通りにオープンソース化が行われる運びとなりました。なお、AIアドバイザリー・Epic Lootの創業者であるアレック・ストラスモア氏は「BaiduはAIの世界に火炎瓶を投げ込みました」と言及。今回のBaiduの動きは「(AIを使うにあたって)高いお金を払うのはやめよう」と呼びかけたようなものであり、「競争ではなく、(AIの)価格設定に対する宣戦布告です」と述べました。