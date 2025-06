2025年6月26日、デンマーク政府が著作権法を改正し、誰もが自分の身体・顔の特徴・声に対する権利を持てるようにすることで、AIなどを用いて生成された偽画像や偽映像を指すディープフェイクを取り締まる予定であると発表しました。Denmark to tackle deepfakes by giving people copyright to their own features | Deepfake | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/27/deepfakes-denmark-copyright-law-artificial-intelligenceDenmark taking steps to boost protections against deepfake images | AP Newshttps://apnews.com/article/deepfake-denmark-ai-artificial-intelligence-misinformation-73ed761617ebbdb8382086287530a7f6Denmark's Plan to Fight Deepfakes: Give Citizens Copyright to Their Own Likenesshttps://gizmodo.com/denmarks-plan-to-fight-deepfakes-give-citizens-copyright-to-their-own-likeness-2000621785デンマーク文化省は幅広い超党派の合意を確保し、夏季休暇前に現行の著作権法の改正案を協議のために提出することを計画しています。デンマークのヤコブ・エンゲル・シュミット文化大臣は、議会に提出される法案について、「誰もが自分の外見や声を決める権利があるという『明確なメッセージ』を送るものとなることを期待する」と語りました。さらに、シュミット文化大臣は「この法案では、誰もが自分の身体、自分の声、自分の顔立ちに関する権利を持っているという明確なメッセージを送っています。しかし、どうやら現行法は生成AIから人々を保護することはできていないようです」「人間はディープフェイクというデジタルコピー機にかけられ、あらゆる目的に悪用される可能性があります。我々はそれを受け入れたくありません」と語り、現行法では対応しきれないディープフェイク問題に対処するべく、著作権法を改正する予定であると語っています。デンマーク議会に提出される著作権法の改正が承認されれば、理論的にはデンマーク国民は同意なしに共有されたコンテンツを削除するようオンラインプラットフォームに要求する権利を得ることとなります。この規制はアーティストの同意なしに「リアルなデジタル生成の模倣」を制作する行為も対象としており、規則に違反した場合、被害を受けた者には賠償が科される可能性があるそうです。ただし、この著作権法の改正はパロディや風刺には影響しません。シュミット文化大臣は「もちろんこれは我々が開拓している新たな分野であり、プラットフォームがこれに従わない場合、我々は追加措置を講じる用意がある」と語りました。シュミット文化大臣は他のヨーロッパ諸国もデンマークにならうことを期待しており、その計画をヨーロッパ各国と共有する予定だそうです。なお、テクノロジープラットフォームが新法に適切に対応しない場合、「厳しい罰金」の対象となる可能性があり、欧州委員会の管轄事項となる可能性があるそうで、シュミット文化大臣は「だからこそ、テクノロジープラットフォームは今回の件を非常に真剣に受け止めるだろうと私は確信している」と語りました。