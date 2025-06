6月30日 公開

【拡大画像へ】

マンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」を手掛ける太田垣康男氏は、自身のXにて本作に関連する過去イラストを公開する「プレイバック」企画を開始している。

6月30日には、サンダーボルト版のフルアーマー・ガンダムの出撃シーンが公開された。また、太田垣康男氏が青年誌スペリオールで連載するに当たって「アニメのガンダムを知らない初見の読者でも理解できる漫画にしよう」と意識したことをコメントに添えている。

(C) Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved