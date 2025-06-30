Æ²ËÜ¸÷°ì¤Î¡ÈÉÛ¤¬¤Ê¤¤°áÁõ¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È2Ï¢È¯¡ªËÜ¿Í¤â¸ÍÏÇ¤¦¥»¥¯¥·ー»Ñ¤Ç¡Ö¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ãÀè¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê¤Ò¤È¸À¤â
¢£ÇØÃæ¤¬¤¢¤¤¤¿¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡õÎ¾ÏÆ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¢¤¤¤¿¶»¶Ú¤äÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤Î¡ÈÉÛ¤¬¤Ê¤¤°áÁõ¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È2Ï¢È¯¤Ê¤É①～③
Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢¡ÈÉÛ¤¬¤Ê¤¤°áÁõ¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Åê¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ËÉÛ¤¬Ìµ¤¤»öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¡Ö#¥¸¥ã¥±¼Ì¡×¡Ö#NewAlbum¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¥ëー¥à¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢»É½«¤ä¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤Ç¥´ー¥¸¥ã¥¹¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿¤óÃæ¤¬Âç¤¤¯¤¢¤¤¤¿¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢KinKi Kids¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï±©º¬¤¬¤¢¤ë¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤ÏÉÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Î¾ÏÆ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¢¤¤¤Æ¡¢¶»¶Ú¤äÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¥á¥¤¥¯¥ëー¥à¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤ª¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤ä¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ê¡ª¡©¡ËÐí¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È©¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ²ËÜ¤Ï
¡Ö¤â¤¦°ìÃå¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²£¤ËÉÛ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤éÆ¬Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÉÛ¤¬Ìµ¤¤¤ÎÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤ªÞ¯Íî¤ËÁÂ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÃå¤¿¤Î¤Ç¸«¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥³¡©¥¯ー¥ë¥Ó¥º¡©Ææ¤À¤ï¡×
¡Ö¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ãÀè¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×
¡Ö#¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ù¤Ù¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤¯¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢Á°È¾Ê¬¤Ë¤À¤±Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ó¤ó¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¡É¤ò¤ªÃãÌÜ¤Ë°úÍÑ¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÃæ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£