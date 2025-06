【シナモロール当りくじ】 7月5日~ 順次発売予定 価格:1回800円

サンリオは、ハズレなしのくじ引き「シナモロール当りくじ」を全国のサンリオショップおよびコンビニエンスストエアほかにて7月5日より順次発売する。価格は1回800円。

爽やかなレモンモチーフのシナモロール当りくじが登場。レモンを持ったシナモロールのぬいぐるみのほか、ひんやり素材を使用したお昼寝マットやグラス、フェイスタオルなど、夏に活躍するアイテムが景品としてラインナップされている。

最後のくじを引くともらえるラストスペシャル賞「クッション」も含め、計16種もの景品が用意される。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD 著作 株式会社サンリオ