可動フィギュア「METAL ROBOT魂 ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate]」12月再販決定！ 7月1日予約開始本製品対応のエフェクトセットも7月1日プレバンにて予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate]」を12月に再販する。7月1日より予約を開始する予定で、価格は19,800円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より「ストライクフリーダムガンダム」を、彩色の色調とマーキングを刷新した[Re:Coordinate]として、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で再び商品化したもの。
劇中プロポーションを意識したシャープな造形、ダイキャストパーツの重厚感はそのままに、塗装・成形色の色調刷新、新デザインのマーキングなどの仕様変更を施し、最新フォーマットとして再コーディネートした[Re:Coordinate]仕様で再び舞い降りる。
また本製品に対応した「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」が12月に発売決定。7月1日16時よりプレミアムバンダイにて予約開始予定で、価格は8,250円。
大ボリュームの光の翼は紫色を基調としたカラーリングに刷新しており、さらに、ハイマットフルバーストを再現できる各種エフェクトパーツが付属しているほか、別売りの「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム[Re:Coordinate]専用光の翼＆エフェクトセット」と並べて、迫力あるディスプレイが可能である。
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate]」サイズ：全高 約140mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容
本体
交換用手首パーツ左右各3種
バックパック
ドラグーン×8
高エネルギービームライフル左右
ビームサーベル柄×2
ビームサーベル刃×2
ビームシールド×2
ビームシールド展開用アーム×2
ドラグーン用ジョイントパーツ一式
台座用ジョイントパーツ一式
専用台座一式
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」サイズ：全長 約500mm 素材：ABS セット内容
光の翼×4
ビームライフル用エフェクトパーツ×2
レール砲用エフェクトパーツ×2
ドラグーン用エフェクトパーツ×8
複相ビーム砲用エフェクトパーツ
ドラグーン噴射エフェクトパーツ一式
ジョイントパーツ一式
ウイング固定パーツ左右
支柱
※フィギュア本体は付属しません。
『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より- ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式 (@gundam_tamashii) June 30, 2025
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム [Re:Coordinate]」が2025年12月再販決定！
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一般店頭にて7月1日再販予約開始！
連動する「光の翼」も魂ウェブ商店に登場！#ガンダムフィギュア #t_robot #g_seed pic.twitter.com/vj7RbCDEeE
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