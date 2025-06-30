µÆÃÏ°¡Èþ¡¡ÁÄÉã¤ÎºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤ì¤º¡Ö¤¢¤È°ìÆüÁá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È¸å²ù¤â¡Ö90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÀèÆüÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Å·¹ñ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¿ÈÆâ¤Î»à¤ò¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤ÆÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤Î¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖµÞî±¡Ê¤¤ç¡ËÈô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¤ªÃë¤ËËÌ³¤Æ»¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«Êý¤ËÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¡¾¯¤·¤Îº¹¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È°ìÆüÁá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤È¸å²ù¤·¤¿¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ÀèÆüËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ªÁò¼°¤ÇºÇ¸å¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤ß¤Ï»Å»ö¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¤¸¤£¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤ó¤Ç¤âÌµÍý¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤«¤é¤Í¡Á¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¡ºÇ¸å¤Ë²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÈá¤·¤¯¤ÆÂô»³µã¤¤¤¿¤±¤É¡¢90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï20Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌ¼¤¬¡¢¤ª¤ª¤¸¤£º£Å·¹ñ¤Ç²¿¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Á¡©¤ÈºÇ¶áËèÆü¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅ·¹ñ¤Ç¹¬¤»¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£