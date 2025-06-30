「G TUNE」、「バーチャファイター」シリーズ初の公式世界大会「VFOC」へ協賛・推奨PCを販売開始！
マウスコンピューターは6月30日、バーチャファイターシリーズ初の公式世界大会「VIRTUA FIGHTER Open Championship Asia Qualifier in Japan」へ機材協賛する旨を発表した。また大会の開催を記念して、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O.」推奨PCを販売する。
「VIRTUA FIGHTER Open Championship」（以下VFOC）とは、バーチャファイターシリーズ初の公式世界大会。北米、欧州、アジアの3地域で予選を行ない、本大会「Asia Qualifier in Japan」は7月6日にセガ本社にて開催される。各予選を勝ち抜いた10名の選手がグランドファイナルに集結し、優勝者には10万ドル（約1,400万円）が贈られる。
□マウスコンピューター公式サイト
□「G TUNE」公式サイト
「VIRTUA FIGHTER Open Championship Asia Qualifier in Japan」概要
日程：7月6日9時～20時
会場：〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー セガ本社内「LIGHTHOUSE」
□VFOC公式サイト
「G TUNE」協賛機材
・G TUNE FG-A7G70×35台
G TUNEのフルタワーケースに、AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ、NVIDIA Geforce RTX 5070、メモリ32GB、2TB M.2 NVMe SSD、DVDスーパーマルチドライブを搭載し、ゲームプレイから配信まで対応するハイエンドゲーミングデスクトップPC。
□製品ページ
「Virtua Fighter 5 R.E.V.O.」推奨PC
協賛機材「G TUNE FG-A7G70」は、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O.」の推奨PCとして、6月30日より、マウスコンピューターWEBサイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口にて販売する。
□推奨PC販売ページ