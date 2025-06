【第80回プライズフェア】 5月21日 開催

フリューは、5月21日に開催された「第80回プライズフェア」にてプライズフィギュア、プライズぬいぐるみの新作を公開した。

「第80回プライズフェア」は国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、プライズ景品の新作が公開された。

同社のフィギュアブランド「ぬーどるストッパーフィギュア」シリーズに「東方Project」のアリス・マーガトロイド、「FGO」のプリテンダー/オベロン(第二再臨)、「デート・ア・ライブV」の時崎狂三が登場。また、「Trio-Try-iT Figure」シリーズに「すーぱーそに子」、TVアニメ「俺だけレベルアップな件」の水篠旬が立体化。

また、サンリオキャラクターズのぬいぐるみなどのグッズが多数公開。その他「なんでもいきもの」、「ねむネコ」のグッズも公開された。

【Fate/Grand Order ぬーどるストッパーフィギュア ―プリテンダー/オベロン(第二再臨)―】

11月 登場予定

【東方Project ぬーどるストッパーフィギュア ―アリス・マーガトロイド―】

12月 登場予定

【デート・ア・ライブV ぬーどるストッパーフィギュア ―時崎狂三・水着 パステルレッドver.―】

12月 登場予定

【すーぱーそに子 Trio-Try-iT Figure ―ホワイト・チャイナドレスver.―】

12月 登場予定

【TVアニメ『俺だけレベルアップな件』 Trio-Try-iT Figure ―水篠旬―】

10月 登場予定

【なんでもいきもの いろんな表情マスコット(ラッコとカワウソ)】

11月 登場予定

【なんでもいきもの 具材のお帽子BIGぬいぐるみ(のりおにぎり)】

10月 登場予定

【ねむネコ パステルパンダBIGぬいぐるみ】

10月 登場予定

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)上海アリス幻樂団

(C)2023 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブⅤ」製作委員会

(C)2006 NITRO ORIGIN

(C)Solo Leveling Animation Partners

(C)yokomizoyuri

(C) FURYU Corporation. All Rights Reserved.

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660105

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660609 CHOCOLATE