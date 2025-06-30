高松市はきょう(30日)、職員に夏のボーナスにあたる「6月期の期末・勤勉手当」を支給しました。

高松市によりますと、一般職3,700人（平均年齢42歳2か月）の平均支給額は88万7,635円で、前年同時期と比べ5万3,746円増加しました（前年度：3,771人、83万3,889円）。



会計年度任用職員は1,866人を対象に1人あたりの平均支給額は42万9,479円で、前年度より4万8,142円増加しました（前年度：1,808人、38万1,337円）。





特別職にあたる市長は232万2,540円で前年度より5万8,140円増（前年度：226万4,400円）、副市長2人には1人あたり187万7,490円（前年度：182万9,880円）で計9万5,220円増。市議会議長、152万1,450円（前年度：148万3,080円）で、3万8,870円増副議長は135万3,780円(前年度：131万9,880円)で、3万3,900円増市議会議員36人には1人あたり、127万3,050円(124万320円)で、計62万40円増常勤監査員は86万5,260円(前年度：84万2,520円)で2万2,740円増教育長は152万9,730円(前年度：149万1,240円)で3万8,490円増病院事業管理者は239万4,990円(前年度：233万9,880円)5万5,110円増再任用職員163人の1人あたりの平均支給額は34万9,620円(前年度:34万1,677円)で、7,493円増加しました。