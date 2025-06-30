¥Á¥±¥Ã¥È¤â¥¹¥à¡¼¥ºÆþ¾ì¡ª ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡¢QR¥³¡¼¥É¾è¼Ö·ôÆ³Æþ¤Ø¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡Ë
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊR¡Ë¤Î³Æ»ÜÀß¤ò·ë¤Ö¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î28Æü¤«¤éÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡ÊQR¥³¡¼¥É¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾è¼Ö·ô¤òÃÊ³¬Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ø¤Î¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ËQR¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Ë½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤¤Ã¤×¡×¡ÖÄê´ü¾è¼Ö·ô¡×¡ÖÃÄÂÎ¾è¼Ö·ô¡×¤Î4¼ïÎà¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ç¼¡¡¢Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É·Á¼°¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Ï2026Ç¯7·î¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¾è¼ÖÊýË¡¤Ï¡¢·ôÌÌ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÉô¤Ë¤«¤¶¤·¤ÆÆþ½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼«Æ°·ôÇäµ¡¡¦¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ³Æþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Suica¤äPASMO¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ï°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£QR¥³¡¼¥É¤ÈIC¥«¡¼¥É¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§ÉñÉÍ¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥ó/©Disney¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë