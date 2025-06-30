±óÆ£¤µ¤¯¤é¼ç±é¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë2¡ÙÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁüÇÛ¿®¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤â
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¼ç±é¤¹¤ëFOD¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë2¡Ù¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç7·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë(Ëè½µ²ÐÍË24:45¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬FOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
±óÆ£¤µ¤¯¤é
¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë2¡Ù¤Ï¡¢½÷À¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡È¥È¥é¥Ã¥¯¤á¤¤¤á¤¤¡É¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¡¢2023Ç¯7·î¤ËFOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¡£±óÆ£¤¬±é¤¸¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹½÷À¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°È¼ê¤¸¤å¤ó¤È¡¢Ë¾·îÊâ¡¢¤¤ç¤ó(¥³¥Ã¥È¥ó)¡¢»³Ìî³¤¡¢»³¸ýÃÒ½¼¤¬±é¤¸¤ëÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£¤¸¤å¤ó¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°Å¹Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¤¯¤Ã¤¡¼!(ÌîÀÇúÃÆ)¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â·òºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Î´«¤á¤Ç»Ï¤á¤¿¤¸¤å¤ó¤Î¤È¤³¤È¤óÁ°¸þ¤¤ÊSNSÅê¹Æ¤Ë¼¡¡¹¤È¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤Ä¤¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¼þ¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬»×¤ï¤Ì±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¡ÄÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶ìÇº¡¢³ëÆ£¡¢´î¤Ó¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¡¢º£²ó¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤¸¤å¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢±¿Á÷¶È¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤±¤ì¤É°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ã¥¯ÊªÎ®¶È¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µµÈø±¿Í¢¤ÎÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ÎShort Ver.(ÌµÎÁ)¤Ï¡¢7·î8Æü24»þ¤«¤é¡¢Long Ver.(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¤Ï8·î12Æü24»þ¤«¤éFOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7·î8Æü20»þº¢¤«¤é¥É¥é¥Þ¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢±óÆ£¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£X(Twitter)¤Ç»öÁ°¤Ë¼ÁÌä¤òÊç½¸¤·¡¢ÅöÆü¤Ë¼ÁÌä¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤«¤éÃêÁª¤Ç3¿Í¤Ë±óÆ£¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¥Î¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
±óÆ£¤µ¤¯¤é
¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë2¡Ù¤Ï¡¢½÷À¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡È¥È¥é¥Ã¥¯¤á¤¤¤á¤¤¡É¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¡¢2023Ç¯7·î¤ËFOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ¡£±óÆ£¤¬±é¤¸¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹½÷À¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°È¼ê¤¸¤å¤ó¤È¡¢Ë¾·îÊâ¡¢¤¤ç¤ó(¥³¥Ã¥È¥ó)¡¢»³Ìî³¤¡¢»³¸ýÃÒ½¼¤¬±é¤¸¤ëÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£¤¸¤å¤ó¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°Å¹Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¤¯¤Ã¤¡¼!(ÌîÀÇúÃÆ)¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â·òºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ÎShort Ver.(ÌµÎÁ)¤Ï¡¢7·î8Æü24»þ¤«¤é¡¢Long Ver.(FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¤Ï8·î12Æü24»þ¤«¤éFOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7·î8Æü20»þº¢¤«¤é¥É¥é¥Þ¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢±óÆ£¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£X(Twitter)¤Ç»öÁ°¤Ë¼ÁÌä¤òÊç½¸¤·¡¢ÅöÆü¤Ë¼ÁÌä¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤«¤éÃêÁª¤Ç3¿Í¤Ë±óÆ£¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¥Î¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó