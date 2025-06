【PRS S2 McCarty 594SC】(京都市 晴天のヘベレケ たぶん63才) いつもお世話になります。晴天のヘベレケです。今回、家内がどうしても投稿したいと言うので投稿させていただきます。以下、家内の文章です。烏丸様から大魔神と呼んで頂いた晴天のヘベレケの妻です 烏丸様から「楽器屋に連れて行かないように」と言われ、楽器屋巡りをさせてもらえなくなり、また主人の誕生日も近いこともあって悶々としていたある日、主人と買い物に行く車の中で何気なく「PRS」を検索してみると出てくる、出てくるお宝が! 青いPRSがいいな〜と思いながらスクロールをしていくと、私の好きな継ぎ目のない虎目模様。レイクブルー、なんて素敵な響き。値段をみると買えないこともない。 ネットショッピングは初めてで、登録するのに四苦八苦。カートから「お買い上げ有難うございました」の文字が!ヤッター 私のPRS 運転している主人に「PRS買ったし!」と言うと、「おい、待ってえ」主人の慌てぶり。私が払うんやし、文句はないやろ。次に出た言葉は「ちょっとは悩めよ、、」「悩んでる間に売れて無くなったらどうすんの!」主人を論破し、2日後にやってきた私のPRS様主人から仕様を教えてもらうもシングルトップ?マッカトニー?よう分からんけど綺麗なギターでございます。 楽器屋に連れて行かぬならネットで買うぞPRS字余り という事で、全身レイクブルーのイカした奴が我が家にやって来ました。 ◆ ◆ ◆ うわー、大魔神がやってきた。みんな逃げろ。ワンピース・トップ疾患が伝染るかもしれん。やばい。そして楽器店に行かぬとも、ネットショッピングという抜け道で暴挙に出る大魔神、もう逃げ道がないわ。いやね、それにしてもサラッと「主人の誕生日も近いこともあって」という一言に、どこまでも透明度続くレイクブルーのような、南国の乾いた風そよぐ爽やかなマリンブルーのような、汚れなき深い夫婦愛をしかと受け取りました。うっかり大魔神とは言いましたものの、晴天のヘベレケ家の守護神…福の神なのですね。では一句。「楽器店 行けなくたって ポチッと 字足らず」(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

