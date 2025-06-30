¡Ú¸¡¾ÚÆÃ½¸¡ÛÂçºê»ö·ïºÆ¿³ÀÁµá¡¢³ä¤ì¤¿ºÇ¹âºÛ·èÄê
¡¡¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¤Ç1979Ç¯¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÖÂçºê»ö·ï¡×¤ÎÂè4¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÂè3¾®Ë¡Äî¡ÊÀÐ·ó¸øÇîºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï2·î¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ÇÍºá¤È¤Ê¤êÉþÌò¤·¤¿¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¡Ê98¡Ë¤ÎÀÁµá¤òÂà¤±¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½´±5¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡ÖºÆ¿³¤ò³«»Ï¤¹¤Ù¤¡×¤È¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÂè5¼¡ÀÁµá¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎÍºá¤«ÈÝ¤«¤ò½ä¤ëÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡Ý¡£¸µÁÜºº°÷¤ä½»Ì±¤Ø¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤âÆ§¤Þ¤¨¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¡ÊÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¡¦ÃæÅçË®Ç·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç¶úÀ¿¼÷¡Ë
¡Úß·Ìî´ÕÄê¤ÎÉ¾²Á¡ÛÈ¿ÂÐ°Õ¸«¡¡ÀìÌçÅªÃÎ¸«¤È¹â¤¤É¾²Á/Â¿¿ô°Õ¸«¡¡·ì¼ðÀ¸¤¸¤¿»þ´ü¿¨¤ì¤º
¡¡ºÛÈ½½ê¤¬ºÆ¿³¡ÊºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡Ë³«»Ï¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¿·¾Úµò¡×¤Î¾Úµò²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè4¼¡ÀÁµá¤ÇÊÛ¸îÂ¦¤¬Äó½Ð¤·¤¿¿·¾Úµò¤Ï¡¢°å³Ø´ÕÄê¤È¶¡½Ò´ÕÄê¡£Ãì¤ÏµßÌ¿µßµÞ°å¤Ç¤¢¤ëß·ÌîÀ¿°å»Õ¤Ë¤è¤ë°å³Ø´ÕÄê¤À¡£
¡¡¤½¤Îß·Ìî´ÕÄê¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª»ö¼Â¤Ç¤¢¤ëÈï³²¼Ô¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¼ó¤Î¹ü¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤Ê·ì¼ð¡Ê·ì¤Î²ô¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÏÂ¦¹Â¤ËÅ¾Íî¸å¡¢2»þ´ÖÈ¾ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ðô¤±¤¤¿ñ¤º¤¤¡Ê¼ó¤Î¿À·Ð¡ËÂ»½ý¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤ËÅ¥¿ì¤À¤È¹Í¤¨¤¿ÎÙ¿Í2¿Í¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËºÜ¤»¤Æ¼«Âð¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿¡Ý¤ò´ð¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¬¡Ö»à¤Ë»ê¤ëÎ®¤ì¡×¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â¦¹Â¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºÝ¡¢Æ¬¤¬¸åÊý¤ËÈ¿¤ê¡¢Æ¬¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÁ°½Äð×¤¸¤óÂÓ¤¿¤¤¤òÂ»½ý¡£·ì¼ð¤¬À¸¤¸Æ¬¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ðô¿ñ¤âÂ»½ý¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÙ¿Í¤¬Æ¬ðôÉô¤ò¸Ç¤á¤ë¡ÖðôÉôÊÝ¸î¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍðË½¤Ë±¿¤ó¤À·ë²Ì¡¢ðô¿ñÂ»½ý¤¬°²½¡£1¥¥íÎ¥¤ì¤¿¼«Âð¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï²£³ÖËì±¿Æ°¤Î¤Þ¤Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÆµÛÄä»ß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ý¡£
¡¡´ÕÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò½ä¤ê¡¢4¿Í¤ÎÂ¿¿ô°Õ¸«¤È¡¢¹ÔÀ¯Ë¡³Ø¼Ô½Ð¿È¤Î±§²ì¹îÌéÈ½»ö¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï³ä¤ì¤¿¡áÉ½¤ò»²¾È¡£Â¿¿ô°Õ¸«¤Ï¡Öß·Ìî°å»Õ¤Ï°äÂÎ¤òÄ¾ÀÜ¸¡Ê¬¤»¤º¡¢¸Â¤é¤ì¤¿²òË¶¾ðÊó¤«¤é¿äÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡×¤È¿®ÍÑÀ¤òÄã¤¯¤ß¤¿¡£È¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï¡¢ß·Ìî»á¤¬ÆüËÜµßµÞ°å³Ø²ñ»ØÆ³°å¤äÂç³ØÉÂ±¡¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¹âÅÙ¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Âº½Å¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¢£¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤²²Â¬
¡¡·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ÎÇ§Äê¤Ï¾Úµò¤Ë¤è¤ë¡×¤È¾ÚµòºÛÈ½¼çµÁ¤òÄê¤á¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ß·Ìî´ÕÄê¤ÎºÇÂç¤Îº¬µò¤Ï¡Ö¼ó¤Î·ì¼ð¡×¤À¡£Ä¹¤µ¤¬Ìó10¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¡¢°äÂÎ¤ò²òË¶¤·¤¿¼¯»ùÅçÂçË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î¾ëÅ¯ÃË¶µ¼ø¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤¬´ÕÄê½ñ¤ä¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ß·Ìî´ÕÄê¤Ï¡Ö·ì¼ð¤ÏÂ¦¹ÂÅ¾Íî»þ¤ËÀ¸¤¸¡¢Èï³²¼Ô¤Ïðô¿ñÂ»½ý¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£±§²ì»á¤âÇ§¤á¤¿¡£¤À¤¬Â¿¿ô°Õ¸«¤Ï¡Ö·ì¼ð¤¬À¸¤¸¤¿»þ´ü¡×¤ËÁ´¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ì¼ð¤Ï¾Úµò¾å¡¢Â¸ºß¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¸¤¸¤¿»þ´ü¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Â¾Êý¡¢Â¿¿ô°Õ¸«¤¬ÄÉÇ§¤·¤¿2022Ç¯¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá´þµÑ·èÄê¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£·ì¼ð¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂ¦¹ÂÅ¾Íî°Ê³°¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç2»þ´ÖÈ¾Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÁêÅöÎÌ¤Î°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ê¤¯¡¢îÉ¤á¤¤îÄ¤Æ¤¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤²²Â¬¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£µÏ¿¤Ë»Ä¤ë»ö·ïÅöÆü¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎÂ¼è¤ê¤ÏÃÏ¿Þ¤ÎÄÌ¤ê¡£¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í»¨²ßÅ¹¤ËÍèÅ¹¡£Å¹¼ç¤Ï»ö·ïÅö»þ¡ÖÏÃ¤·¤Ö¤ê¤äÂÖÅÙ¤«¤é¡¢¤½¤¦¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÀâÌÀ¡£5Ç¯Á°¤Î¼èºà¤Ë¤â¡Ö¤½¤¦¿ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡30Ê¬¸å¡¢Ìó300¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Â¦¹ÂÏÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤òÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÌÜ·â¡£³ÎÄêÈ½·è¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÎÙ¿Í¤Ë¼«Âð¤ËÏ¢¤ìµ¢¤é¤ì¡¢¸á¸å11»þ¤´¤í¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤é¤Ë¹Ê»¦¤µ¤ì¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢Â¦¹Â¤Ø¤ÎÅ¾Íî°Ê³°¤ÇÂç¤¤Ê·ì¼ð¤¬À¸¤¸¤ë°ÛÊÑ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ê¡¢îÉîÄ¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤¿ºÛÈ½µÏ¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£ÃÏºÛ¤¬¤¤¤¦¡Ö²ÄÇ½À¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡Âçºê»ö·ï¡¡1979Ç¯10·î15Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¤ÇÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê42¡Ë¡á¤Î°äÂÎ¤¬¼«Âðµí¾®²°¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Î»¦¿Í»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆµÁ»Ð¤Î¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤ÎÉ×¡¢µÁÄï¡¢¤ª¤¤¤Î¿ÆÂ²3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£3¿Í¤Ï°ì¿³¤ÇÄ¨Ìò1¡Á8Ç¯¤¬³ÎÄê¡£ÈÝÇ§¤·¤¿¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¥¢¥ä»Ò¼çÆ³¤ÎÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÉ×¤é¤Î¼«Çò¤Ê¤É¤òº¬µò¤ËºÇ¹âºÛ¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯¤¬³ÎÄê¡£4¼¡¤Ë¤ï¤¿¤ëºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¤ÏºÆ¿³³«»Ï¤¬3²óÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾åµé¿³¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºê»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤Î¶¦ÈÈ¤È¤µ¤ì¤¿¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ3¿Í¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸Î¿Í¡Ë¤âÑÍ¤¨¤óºá¤¶¤¤¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤ÎµÁÄï¤È¤ª¤¤¤¬40Ç¯Á°¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿²»À¼µÏ¿¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Ú¿·µìÁ´¾Úµò¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¡ÛÈ¿ÂÐ°Õ¸«¡¡¶¡½Ò¼å¼Ô¤Î¼«Çò¤Ï´í¸±/Â¿¿ô°Õ¸«¡¡ÎÙ¿ÍÈÈ¹Ô¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤º
¡¡¿·¾Úµò¤Î¾ÚÌÀÎÏ¤Ë¤è¤êµì¾Úµò¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢È½Îã¤Ë½¾¤¤¡¢¿·µìÁ´¾Úµò¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤Ø¿Ê¤à¡£
¡¡±§²ìÈ½»ö¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤Ï¡¢¡Öß·Ìî´ÕÄê¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤¬¼«Âð¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥ä»Ò¤é¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¼«ÂðÅþÃå»þ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÎÙ¿Í¶¡½Ò¡¢¿ÆÂ²¤Î¼«Çò¡¢µÁËå¤ÎÌÜ·â¶¡½Ò¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¡¢¿·µìÁ´¾Úµò¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ²÷¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¢µÁÄï¡¢¤ª¤¤¤¬ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤¿¡Ö¿ÆÂ²3¿Í¤Î¼«Çò¡×¤Î¿®ÍÑÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡áÉ½¤ò»²¾È¡£³Ë¿´ÉôÊ¬¤Î¶¡½Ò¤ÎÊÑÁ«¤ä¡¢»¦³²¤ò¶¦ËÅ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Î²ñÏÃ¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤Ê¤É¡¢¼«Çò¤ò½ä¤ëÌäÂêÅÀ¤òÁÜºº¤ä¸øÈ½µÏ¿¤Ë´ð¤Å¤»ÒºÙ¤ËÅÀ¸¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÃÎÅª¥Ï¥ó¥Ç¥£¤¬¤¢¤ë¡Ö¶¡½Ò¼å¼Ô¡×¤Ï¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Èµõµ¶¼«Çò¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò»æÉý¤ò³ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡ÖÁÜºº¤ä¸øÈ½¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçºê»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËºÆ¿³³«»Ï¤òÇ§¤á¤¿»°¤Ä¤ÎºÛÈ½ÂÎ¤¬¼«Çò¤Î¿®ÍÑÀ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºê»ö·ï¤ÎÁÜºº¤È¸øÈ½¤òÃ´¤Ã¤¿¸µ¼çÇ¤¸¡»ö¤Ë2021Ç¯¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¡£¿ÆÂ²¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎºÝ¡¢¶¯À©¤äÍ¶Æ³¤òÈò¤±¤ëÇÛÎ¸¤ò¤·¤¿¤«Ìä¤¦¤È¡Ö¤½¤³¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤·¤«Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤¨¤Ð3¿Í¤¬¡ÊÈÈ¹Ô¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬ÁÜºº¤ò¸í¤é¤»¤¿¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Â¿¿ô°Õ¸«¤Ë¤â¿·µì¾Úµò¤òÁí¹çÉ¾²Á¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¡£3¿Í¤Î¼«Çò¤ÈµÁËå¤ÎÌÜ·â¶¡½Ò¤Ï¡ÖÁê¸ß¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¿®ÍÑÀ¤ÏÁê±þ¤Ë¶¯¸Ç¡£ß·Ìî´ÕÄê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤âµ¿µÁ¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡×¤À¡£Âè3¼¡ÀÁµá¤Î19Ç¯ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡Ê¾®ÃÓÍµºÛÈ½Ä¹¡Ë·èÄê¤È»÷¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡¢ÊÑÁ«¤ä½é´ü¼«Çò¤ÎÌ·½â¤Ê¤É¡¢ÌäÂê¤ÎÂ¿¤¤¼«Çò¤ò¸ÄÊÌ¤ËÅÀ¸¡¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢³ÎÄêÈ½·è¤Ç¼«Çò¡Ê¹Ê»¦¡Ë¤ò»Ù¤¨¤¿¾ëµì´ÕÄê¡ÊÃâÂ©»à¡Ë¤Ï¡¢¾ë¶µ¼ø¼«¿È¤¬¸å¤ËÅ±²ó¡£Íºá¤Îº¬µò¤Ïº£¤ä¶¡½Ò¾Úµò¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£µÒ´Ñ¾Úµò¤¬¤Ê¤¯¾Úµò¤¬¡Ö¶¡½ÒÍê¤ß¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÅö¤Ë¿µ½Å¤Ê¿®ÍÑÀÈ½ÃÇ¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ·ï¤Î¾Úµò´Ø·¸
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô°Õ¸«¤Ë¤Ï¾®ÃÓ·èÄê¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸É½¸½¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¼«Âð¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»àÂÎ¤òËä¤á¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤ËÀÜ¤·¤¿ÎÙ¿Í°Ê³°¤ËÁÛÄê¤·Æñ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Î¾Úµò´Ø·¸¤Î²¼¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾®ÃÓ·èÄê»þ¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Î¿·¾Úµò¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î»à°ø¤Ï½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤¹¤ëË¡°å³Ø´ÕÄê¤À¤Ã¤¿¡£Âè4¼¡¤Î¿·¾Úµò¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¼«Âð¤ËÃå¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë°å³Ø´ÕÄê¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÂè3¼¡¤Î¿·¾Úµò¤Ï¡Ö»à°ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÕÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè4¼¡¤Ï¡Ö»àË´»þ´ü¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÕÄê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜ·ï¤Î¾Úµò´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Âè4¼¡¤Î·èÄêÊ¸¤òÆÉ¤à¤È¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¤Ë¤Ï¿·¾Úµò¤Î¤½¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤¿È½¼¨¤¬¿ï½ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Â¿¿ô°Õ¸«¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö»àË´»þ´ü¤Î´ÕÄê¡×¤È¤¤¤¦¿·¾Úµò¤Î³Ë¿´¤¬Àµ¤·¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Âç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤À¡£
¡Ú²Ê³Ø´ÕÄê¤Î¸«¶Ë¤á¡Û¿·¾Úµò¤ËÎ×¾²°å¤ÎÈ¿¾Ú¤Ê¤·/¼±¼Ô¡ÖÂ¿¿ô°Õ¸«¤Ï·ëÏÀ¤¢¤ê¤¡×
¡¡Â¿¿ô°Õ¸«¤ÈÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Á°¼Ô¤¬½½Ê¬¤Êº¬µò¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö³ÎÄêÈ½·è¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï30Ç¯¤ËµÚ¤ÖÂçºêºÆ¿³¤ÎÎò»Ë¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¾Úµò·²¤òÃ°Ç°¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢·ëÏÀ¤òÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¿·¾Úµò¤Ç¤¢¤ëß·Ìî´ÕÄê¤ÎÉ¾²Á¤À¡£·º»öºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÀìÌç²È¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö²Ê³ØÅª´ÕÄê¡×¤ÎÀ®ÈÝ¤ò¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Î¥É¡¼¥Ð¡¼¥È´ð½à¤Ç¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¾Úµò¤È¤ÏÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÍýÏÀ¤äÊýË¡¤¬¼Â¾Ú²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£ß·Ìî´ÕÄê¤Ï¡¢¼ó¤Î·ì¼ð¤òº¬µò¤Ëðô¤±¤¤¿ñ¤º¤¤Â»½ý¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÈï³²¼Ô¤òÍðË½¤Ë±¿¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡Ö¾É¾õ¤¬°²½¤·¡¢¼«ÂðÅþÃå»þ¤Ë¤Ï»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¿äÏÀ¡£Â¿¿ô°Õ¸«¤Ï¤³¤Î´ÕÄê¤Î¿®ÍÑÀ¤òÄã¤¯¤ß¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤¬Äó½Ð¤·¤¿È¿¾Ú¤Ï¡¢Æüº¢¤Ï°äÂÎ²òË¶¤ä»à°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëË¡°å³Ø¼Ô¤Î´ÕÄê¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»¡Â¦¤«¤éµßµÞ°å¤äÎ×¾²°å¤Î´ÕÄê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ß·Ìî´ÕÄê¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯¡£ðô¿ñÂ»½ý´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¤äÈÂÁ÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¤Æ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎµßÌ¿µßµÞ°å¤ÎÈ¿¾Ú¤â¤Ê¤·¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤¤ºÛÈ½´±¤¬¸ÀÍÕ¤Î¾å¤À¤±¤Ç¾Úµò²ÁÃÍ¤òÄã¤¯¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡¡µßµÞ°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Àº¿À°å³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤Ê¤É¤Î¾ÚµòÉ¾²Á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½Îã¤¬¡Ö´ÕÄê¿Í¤Î¸øÀµ¤µ¤äÇ½ÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤òºÎÍÑ¤·ÆÀ¤Ê¤¤¹çÍýÅª¤Ê»ö¾ð¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¤½¤Î°Õ¸«¤ò½½Ê¬¤ËÂº½Å¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÈ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ê³ØÅª¾Úµò¤Ë¾Ü¤·¤¤°ì¶¶ÂçË¡³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¹âÊ¿´ñ·Ã¶µ¼ø¤Ï¡Ö²¾¤Ëß·Ìî´ÕÄê¤Î¿®ÍÑÀ¤¬Â¿¿ô°Õ¸«¤ÎÇ§¤á¤¿¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Î»à°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬Åª³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢³ÎÄêÈ½·è¤Ë¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÂ¿¿ô°Õ¸«¤Ï¡¢³ÎÄêÈ½·è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À®¤êÎ©¤Á¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î²¼¡¢¾ëµì´ÕÄê¤Î¾ÚÌÀÎÏ¤ò¤¢¤¨¤ÆÄã¤¯É¾²Á¤·¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤òÈò¤±¤¿¡£¡Ø·ëÏÀ¤¢¤ê¤¡Ù¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£