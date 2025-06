2025年7月2日(水)より東京ディズニーリゾートでスタートする、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」

その関連楽曲のリリースが決定!

Mrs. GREEN APPLEが書き下ろしたテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」をはじめ、ハッピーな音楽の数々が楽しめます。

東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」関連楽曲まとめ

2025年7月2日(水)より東京ディズニーリゾートでスタートする、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の関連楽曲のリリースが決定!

Mrs. GREEN APPLEが書き下ろしたテーマソング「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」をはじめ、ハッピーな音楽の数々が楽しめます。

東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”まとめ 東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”まとめ 続きを見る

「Mrs. GREEN APPLE」期間限定コラボレーション!夏の東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort” 「Mrs. GREEN APPLE」期間限定コラボレーション!夏の東京ディズニーリゾート“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort” 続きを見る

先行シングル「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」

配信日:2025年7月1日(火)予定

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

Mrs. GREEN APPLEが書き下ろした、このスペシャルイベントのためのテーマソングを、デジタルアルバム『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』に先駆けて先行シングルとしてリリース。

スペシャルなコラボレーションで生まれたこの楽曲は、イベント期間中、パーク内でも流れ、キラキラした夏を彩ります。

配信でもぜひお楽しみください!

デジタルアルバム『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』

配信日:2025年7月25日(金)予定

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

※収録内容、詳細は未定です。決定次第お知らせいたします。

先行シングル「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」をはじめ、スペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソングや、エンターテイメントの音楽を収録したデジタルアルバム。

収録内容・詳細は、決定次第発表されます。

CD/デジタルアルバム『「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン』

発売/配信日:2025年8月6日(水)予定

CD価格:3,300円(税込)

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

※パーク先行発売はございません。

収録曲:

1. Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version/セリフあり)

2. ビー・エイ・ワイ・エム・エイ・エックス

3. ア・ニュー・アングル(新しい見方)

4. ハッピー・ソング

5. バララララララララ

6. クー・ルー・リー

7. ワン・スイート・ライド(クールなライド)

8. Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)

9. ビー・エイ・ワイ・エム・エイ・エックス(セリフなし)

10. ア・ニュー・アングル(新しい見方)(セリフなし)

11. ハッピー・ソング(セリフなし)

12. バララララララララ(セリフなし)

13. クー・ルー・リー(セリフなし)

14. ワン・スイート・ライド(クールなライド)(セリフなし)

※発売日、仕様、デザイン等は、変更となる可能性がございます。

スペシャルイベントの期間中、6曲のオリジナルソングに、Mrs. GREEN APPLE による「Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)」が加わる、東京ディズニーランド®のアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」

東京ディズニーリゾートのアトラクションで日本人アーティストの楽曲が流れるのは初めての試みです。

その全7曲を、ヒロとベイマックスのセリフあり、セリフなしの各2種類収録した、14曲入りのCD/デジタルアルバムです。

Mrs. GREEN APPLE書き下ろしテーマソング先行配信!

東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」関連楽曲の紹介でした。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Mrs. GREEN APPLE書き下ろしテーマソング先行配信!東京ディズニーリゾート「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」関連楽曲まとめ appeared first on Dtimes.