クラブワールドカップ最終戦を終えた後、浦和レッズのサポーターがスタジアムに残り、観客席のごみを清掃する姿が話題となっている。この行動が現地メディアに取り上げられ、世界中のファンから称賛の声が相次いでいる。



浦和は大会で全日程を終えたが、彼らの戦いはピッチの上だけにとどまらなかった。試合後、赤いユニフォームを着たサポーターたちがビニール袋を手に、一つ一つ丁寧にスタンドのごみを拾い集める様子がSNSや海外メディアに投稿され、瞬く間に注目を集めた。





