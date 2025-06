【「ペーパーマリオRPG」パッケージ版】 発売日:2024年5月23日 価格:5,980円 セール価格:4,367円

Amazonにて、Nintendo Switch用「ペーパーマリオRPG」が特別価格で販売されている。セール価格は27%オフの4,367円。

本作は、2004年にニンテンドー ゲームキューブで発売された「ペーパーマリオRPG」をNintendo Switch向けに最適化した作品。本作では、グラフィックスが一新しており、多彩な紙の世界を舞台に、ペラペラなマリオが冒険を繰り広げていく。

【ペーパーマリオRPG 紹介映像】

