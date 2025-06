¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡È½Õ±«¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿©¤ÙÊý¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È

いきなりですが……春雨は好きですか? 実は、食べ方をちょっと工夫するだけで「腸内環境を良くする効果」と「体脂肪を落とす効果」の両方が高くなるんです。逆に、気をつけないと腸を荒らすことにも繋がります!そこで今回は、知らないともったいない! と言っても過言ではない、春雨の魅力を最大にする食べ方をご紹介します。ひと手間加えるだけなので、めちゃくちゃ簡単です。研究報告を基に効果もお伝えするので、ぜひ一度お試しくださいね!

◆腸内環境を良くする春雨の食べ方とは「普通の春雨」から「腸活ダイエット効果が期待できる春雨」に変身させる食べ方、その結論は「カレー粉」と組み合わせることです! カレー粉をちょっとかけるだけで本当に効果があるの? と思われるかもしれませんが、甘くみてはいけません。そもそも、春雨には糖質が含まれていますが、整腸作用が期待できそうな栄養素や成分はほとんど入っていません。もちろん、他のおかずや具材で工夫をすれば、腸に良い食べ方ができます。しかし! 筆者はズボラなので、他のおかずや具材で工夫をするのって面倒くさいと思ってしまいます。そんな時に便利なのが、カレー粉なのです。ちょっとかけるだけで、素晴らしい効果が期待できますよ!たとえばシンガポール国立大学で行われた研究を参考にすると、次のような効果がありそうです。◆春雨×カレー粉で得られる腸活ダイエット効果1つ目は、腸内の良い細菌を増やす効果です。(※1)基本的にカレー粉には、たっぷりのスパイスが配合されていますよね。そこで、スパイスを0g、6g、12gの3回に分けて摂取した時の、腸内細菌の変化を見ました。その結果、6gと12gのスパイスを1度摂取しただけで、腸内の良い細菌の代表格「ビフィズス菌」が有意に増加したのです!ここまで短期間で腸に影響を与えるのは、すごいことだと思います。2つ目の効果は、体脂肪や体重の減少を促進することです。(※2)カレー粉によく配合されているスパイス「クルクミン」「ブラックペッパー」を4週間取り入れた結果、体重や体脂肪率が減少しました。つまり、カレー粉をさらっと入れるだけで「腸に良い効果」と「痩せる効果」が高くなるのです。さらに美味しさもUPすると考えると、もはや使わない手はありません……! ここからは、春雨とカレー粉を組み合わせた、最高の腸活レシピをご紹介しますね!◆コクうま腸活やみつき春雨<材料>春雨…20〜30g好きな野菜...200〜300gA|水…100mlA|醤油、みりん、味噌…大さじ1ずつA|カレー粉…小さじ1〜2B|すりごま…小さじ2B|ごま油…小さじ2(今回使用している野菜)小松菜…1束(100g)玉ねぎ…1/2個(100g)人参…小さめ1/2本◆<作り方>.侫薀ぅ僖鵑某融旺玉ねぎ→小松菜→春雨を重ねたら、Aの調味料を合わせてから入れ、火をつけます。◆(騰したら蓋をして、弱めの中火で5分くらい放置。その後に、Bの調味料を入れて絡めます。最後に火を強くして、汁気がなくなってきたら完成です!◆春雨×カレー粉の腸活レシピ! ひと工夫でできる腸活ダイエット今回は、春雨とカレー粉の組み合わせがおすすめな理由と、簡単な腸活レシピもお伝えしました。ぜひ春雨料理のレパートリーの1つに加えてくださいね!ちなみに、今回のレシピに豚肉やツナ缶を入れると、手軽にタンパク質も追加できます。これ1品だけで、栄養満点の腸活おかずになっておすすめですよ!(※1)Wei Wei Thwe Khine 「A single serving of mixed spices alters gut microflora composition: a dose-response randomised trial」(2021)(※2)Nasser Alqahtani「The Effect of Curcumin-Black Pepper on Body Fat Composition and Lipid Levels in Overweight Male Adults」(2021)<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii