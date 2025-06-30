¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡È½Õ±«¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿©¤ÙÊý¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È

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¡Ê¢¨1¡ËWei Wei Thwe Khine ¡ÖA single serving of mixed spices alters gut microflora composition: a dose-response randomised trial¡×¡Ê2021¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËNasser Alqahtani¡ÖThe Effect of Curcumin-Black Pepper on Body Fat Composition and Lipid Levels in Overweight Male Adults¡×¡Ê2021¡Ë
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