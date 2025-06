慶應義塾大学附属校の中では比較的新しい、1992年開校の中高一貫・男女共学校「慶應義塾湘南藤沢高等部」。卒業生は原則として慶應義塾大学への推薦入学が許可され、生徒の個性を尊重した最先端の教育が支持されています。All About ニュース編集部は6月19〜20日の期間で、全国10〜70代の男女249人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果から、実は「慶應義塾湘南藤沢高等部」出身と聞いて驚く有名人ランキングを発表します。

2位:コムアイ(ミュージシャン/元水曜日のカンパネラ)/69票

1位:Taka(ミュージシャン/ONE OK ROCK)※1年時に自主退学/106票

2位は、音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の元メンバーでミュージシャンのコムアイさん。慶応義塾湘南藤沢中等部に入学し、慶応義塾湘南藤沢高等部に進学、湘南藤沢キャンパスを拠点とする慶応義塾大学環境情報学部を卒業しています。中学から大学を卒業するまでの10年間、自宅から片道90分かけて通学していたそうです。大学2年で知り合った、後に「水曜日のカンパネラ」のメンバーとなったDir.Fさんに誘われてユニットに参加したことがきっかけとなり「水曜日のカンパネラ」を結成。2021年にコムアイさんはグループを脱退し、ソロアーティスト、モデルや俳優として幅広く活躍しています。回答者からは、「学歴とのギャップが印象的だったから」(20代女性/東京都)、「コムアイさんも見た目に反して名門校にでているとはイメージがかわってさらに好きになりました」(30代女性/茨城県)、「良く考えれば、慶應義塾藤沢高等部の雰囲気を部分的に感じる音楽を創られるためです」(20代男性/東京都)、「自由奔放なイメージだからそんなに有名なところは行っていないと思った」(50代女性/北海道)などの声がありました。1位は、ロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaさん。慶應義塾幼稚舎から慶應義塾湘南藤沢中等部を経て慶應義塾湘南藤沢高等部に進学しますが、音楽活動に専念するため1学年終了時に自主退学をしています。中学1年の時にジャニーズ事務所に入所し、男性アイドルグループ「NEWS」のメンバーとしてデビュー。中学3年の後半には学業に専念するために活動を休止、のちに事務所を退所するなど、学業と芸能活動の両立に奔走する学生生活を送っています。海外レーベルとも契約して本格的に海外進出を果たし、日本国内に限らず国外からの人気も高い「ONE OK ROCK(ワンオク)」。2024年に開催された過去最大規模のワールドツアーでは約19万人を動員しています。全て英詞の楽曲も多く、圧倒的な歌唱力に加えてTakaさんの英語力の高さも支持を得ています。回答者からは、「思い出話とか聞いてみたい」(40代女性/佐賀県)、「きちんと勉強していたんだなと思うとすごい」(30代女性/茨城県)、「奇抜な印象なので、経歴に驚いた」(30代女性/東京都)、「高校を退学したという話は聞いていたが、慶應義塾湘南藤沢高等部出身だとは知らなかったから」(20代女性/徳島県)などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。(文:福島 ゆき)