２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．５２ドル（＋０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８７．６ドル（－６０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０３．７セント（－５５．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２４．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１７．５０セント（＋８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２７．７５セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．７４（＋１．５２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．５２ドル（＋０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８７．６ドル（－６０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０３．７セント（－５５．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２４．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１７．５０セント（＋８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２７．７５セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．７４（＋１．５２）
出所：MINKABU PRESS