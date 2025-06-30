・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．５２ドル（＋０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２８７．６ドル（－６０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６０３．７セント（－５５．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２４．７５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１７．５０セント（＋８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２７．７５セント（＋５．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９９．７４（＋１．５２）

出所：MINKABU PRESS