日本相撲協会は３０日、大相撲名古屋場所（７月１３日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。

夏場所を１４勝１敗で連覇し、４度目の優勝を飾り横綱に昇進した大の里（二所ノ関）が西に入り、豊昇龍（立浪）が東横綱に座った。

元大関朝乃山（高砂）は西幕下筆頭に座った。昨年の大相撲名古屋場所で左膝を負傷し、手術を経て今年春場所に三段目で復帰。全勝なら順良復帰だった西幕下１４枚目で臨んだ夏場所は６勝１敗だったが、勝ち越せば関取復帰が見える番付に戻った。

大関時代の不祥事による出場停止、左膝前十字靱帯断裂が原因で、２度番付が大きく下降した朝乃山。幕内経験者が三段目以下に２度転落した後、再入幕した例はない。新たな“復活伝説”へ前進を続ける。

〈大相撲名古屋場所 幕内番付＝東、西〉

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】琴桜

【関脇】大栄翔、霧島、若隆景

【小結】欧勝馬、高安

【前頭１】安青錦、若元春

【前頭２】王鵬、阿炎

【前頭３】阿武剋、金峰山

【前頭４】伯桜鵬、玉鷲

【前頭５】平戸海、明生

【前頭６】尊富士、豪ノ山

【前頭７】翔猿、遠藤

【前頭８】佐田の海、一山本

【前頭９】宇良、千代翔馬

【前頭１０】熱海富士、狼雅

【前頭１１】隆の勝、時疾風

【前頭１２】翠富士、朝紅龍

【前頭１３】美ノ海、正代

【前頭１４】草野、藤ノ川（若碇改め）

【前頭１５】琴勝峰、英乃海

【前頭１６】嘉陽、御嶽海

【前頭１７】琴栄峰、獅司