¹²¬Ã£Ï¯¤¬ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë·Ù¾â ¡Ö¶¯°ú¤ÊÌîµå¤Ï¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬ÅÏ¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¸òÎ®Àï¤Î³«ËëÄ¾¸å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë£³Ï¢¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÃù¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£·Ï¢ÇÔ¡£°ì»þ¤ÏÃù¶â¤â¸º¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¹²¬Ã£Ï¯¤Ï¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¿ÊÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¨¥é¡¼¤¬Â¿¤¤¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤ÏÂç»¨ÇÄ¤Ç¡¢´ñºö¤âÎ¢ÌÜ¡£ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¤À¨¡¨¡¡£¤½¤¦ÃÇ¤¸¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ã¤Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¡ÚÉé¤±¤¿ÍýÍ³¤òµæÌÀ¤¹¤Ù¤¡Û
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ëºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡photo by Koike Yoshihiro
¡Ö¤â¤È¤â¤Èºå¿À¤ÎÀïÎÏ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÎ®Àï¤Ç°ìµ¤¤ËÃù¶â¤òÁý¤ä¤¹¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸¾¡10ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ê¤é¼ó°Ì´ÙÍî¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤âÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¸òÎ®Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤È¸òÎ®Àï¤ò¤ä¤Ã¤È¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¹²¬¤Ï¸òÎ®Àï¤Îºå¿À¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÊÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤é»ÄÎÝ¤ÏÁý¤¨¤ë¤·¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥é¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¥ß¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤È¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»¨ÇÄ¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤«¤é¼ã¼ê¤ò¾å¤²¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È´ñ½±¹¶·â¤ò¤«¤±¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Î¢ÌÜ¡¢Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤¬......¡£´ÆÆÄ¤ÎÆ£Àî¤ÏÍýÏÀÇÉ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÇÔÀï¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ØÌÀÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤ó¡£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³Æ¥³¡¼¥Á¤«¤éÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤Þ¤È¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¸òÎ®Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ºå¿À¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë£³Ï¢¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¤È²á¿®¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê£·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÂç¤¤¯¡¢"Àè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê"¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤¤¤Ä¤â¤Îºå¿À¤ÎÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢¸òÎ®Àï¤Î½ç°Ì¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤â¡¢¸òÎ®ÀïÁ°¤«¤éÂç¤¤Ê½ç°Ì¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯Á°¡¢2015Ç¯¤Î¸òÎ®Àï¸å¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´µåÃÄ¤¬¾¡Î¨£µ³ä¤ò²¼²ó¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡ºå¿À¤Ë¤·¤Æ¤â£·Ï¢ÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ó°Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÃæÆü¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ¤¬¡Ö¸òÎ®Àï¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤·Éé¤±¤Æ¤â¤Û¤«¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥Á¡¼¥à¤¬°ì½ï¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£Ç¯¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡£¶·î29Æü¸½ºß¡¢ºå¿À¤Ï£²°Ì¤Î¹Åç¤Ë3.£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÎ®Àï¤ÇÃù¶â£³¤Ä¤ò¸º¤é¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡¡¹²¬¤Ï¸òÎ®Àï¸å¤Îºå¿À¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ø¾¡¤È¤¦¡¢¾¡¤È¤¦¡Ù¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£´ñ½±¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ºîÀï¤À¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤Î¤Ï´ñ½±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¶¯°ú¤ÊÌîµå¤Ï¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢»þ¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤è¤ê¤â¡¢£±ÅÀ¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ìîµå¡£¤½¤ì¤òÆ£Àî¤¬ÀÜÀï¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁª¼ê¤¬¤¤Ã¤Á¤êÂÇ¤Æ¤ë¤«¡¢¤¤Ã¤Á¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ÇÅêÂÇ¤Î»õ¼Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤Þ¤º´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤·¤ê¹½¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£Á÷¤ë»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁ÷¤ê¡¢Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤â»¨¤Ë¤»¤ºÀµ³Î¤Ë¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅêÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é²Æ¾ì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÐ°æ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÄË¤¤¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â°ËÆ£¾»Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÈ¯¿Ø¤¬Í½Äê¥¤¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÂçµÍ¤á¤Î£¹·î¤Ë¥Õ¥ëÆ°°÷¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤¬À°¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹²¬¤Ï¡¢ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤Þ¤À¶¯°ú¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆµÕÊý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¿¹²¼¤À¡£ÎÏÇ¤¤»¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ãÂÇÎ¨¤ÏÍî¤Á¤ë¤ï¤Ê¡£ÂÎ¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ø¥Ã¥É¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜ¾ë¡ÊÂçÌï¡Ë¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î´¶¿¨¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ£Àî¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ç¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤Ê¤ÉÊÒ¼ê¤â¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ÇÉé¤±¤ë»î¹ç¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤±¡×
¡¡¹²¬¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ºå¿À¤òÍ¥¾¡¤Ç¤¤ëÀïÎÏ¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îºå¿À¤ÎÀï¤¤¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¹²¬Ã£Ï¯¡Ê¤Ò¤í¤ª¤«¡¦¤¿¤Ä¤í¤¦¡Ë¡¿1932Ç¯2·î£¹Æü¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸â»°ÄÅÅÄ¹â¤«¤éÁá°ðÅÄÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢54Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¿·¿Í²¦¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¤Î»°Í·´Ö¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£66Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢¹Åç¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢76Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ø¾º³Ê¡£78Ç¯¤Ë½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯¡£82Ç¯¤«¤éÀ¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£´Ç¯´Ö¤Ç£³ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£²ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ÎGM¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿