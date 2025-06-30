À«¤ÇÌ¾¾è¤ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¡×¡¡¥´¥ë¥Õ¡¢¥¢¥¤¥¹¡Ä¡Ä¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦¥¿¥¤¿Í¤¿¤Á
¥´¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥¿¥¤¸ì¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥óÀèÀ¸¡Êº¸¡Ë¤È¥Á¡¼¥ºÀèÀ¸¡á2025Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¡¢À¾ÈøÇ½¿Í»£±Æ
¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤Í§¿ÍÆ±»Î¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦¡£Æ°Êª¤ÎÌ¾Á°¤«¤é³°Íè¸ìÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤ÎÂ¿¤¯¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢À«¤âËÜÌ¾¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¥Á¡¼¥ºÀèÀ¸¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥µ¥ï¥Ç¥£¡¼¥«¡¼¡Ê¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¡×
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¡¼¥¦¥§¥ë ¥¿¥¤¸ì¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¡£¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤¬Çä¤êÊª¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤«¤é¹Ö»Õ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤âOK¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤À¡£
¥´¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥¿¥¤¸ì¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Á¡¼¥ºÀèÀ¸¡áÅìµþ¡¦¶äºÂ¡¢ËÜ¿ÍÄó¶¡
ºßÀÒ¤¹¤ë24¿Í¤Î¹Ö»ÕÁ´°÷¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥º¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÎÌ¾¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Î¥Á¡¼¥º¤«¤é¤È¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤òÇ¥¿±Ãæ¡¢Êì¤¬ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
Æ±Î½¤Î¥Í¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ´¥ß¥ë¥¯¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤¬¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥´¡¼¥¦¥§¥ë¡¦¥¿¥¤¸ì¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥óÀèÀ¸¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ê¥Í¡¼¥ó¡Ë¤ÈËÜÌ¾¡Ê¥¹¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÈÀ«¡Ê¥Á¥ã¥¤¥¬¡¼¥ó¥¸¥ã¥Ê¥¦¥£¥ï¥Ã¥È¡Ë¤ò¥¿¥¤Ê¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡á2025Ç¯4·î¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¡¢À¾ÈøÇ½¿Í»£±Æ
¡Ö»ä¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¡¢¥Í¡¼¥ó¤ÎÊ´¥ß¥ë¥¯¤À¤±¤Ï¡¢°û¤ó¤À¤È¤¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£2¿Í¤È¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òº£¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ë¤ÏËÜÌ¾¤â¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥Ì¥Ã¥È¡Ê¾åÉÊ¤Ê½÷À¡Ë¡¢¥Í¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡Ê¤è¤¤¹á¤ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Î°ÕÌ£¡Ë¡£È¯²»¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
À«¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÀ«¤Ï¥¤¥à¥×¥é¥æ¡¼¥ó¡£¡Ö¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¥Í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¤¥¬¡¼¥ó¥¸¥ã¥Ê¥¦¥£¥ï¥Ã¥È¡£¡Ö¾¡¤Ä¡×¡Ö¶â¡Ê¤¤ó¡Ë¡×¡ÖÈ¯Å¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤¬µ®¶âÂ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤òËÜ¿Í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
ËÜÌ¾¤Ï¸øÅª¤Ê½ñÎà¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤¦¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤äÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï»Å»ö¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤ÎÆüËÜ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¡¢Ì¾»É¤ÎËÜÌ¾É½µ¡Ö¥¹¥Ñ¥Ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥×¥é¥Ì¡¼¥ó¡×¤Î¸å¤Ë¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥º¡Ë¡×¤ÈÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Í¡¼¥ó¤µ¤ó¤â¡¢°ÊÁ°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¼è°úÀè¤ÈËÜÌ¾¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¡Ö¥Í¡¼¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤È¤Î¿Æ¶á´¶¤òÁý¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥Í¡¼¥ó¡×¤µ¤ó¡£ËÜÌ¾¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À«¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤Ç¡¢¤«¤Ä¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ö¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤«¤é¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Æ»Ò¤Ç¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¡¢¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¸½¼óÁê¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À«¤Ï¥Á¥Ê¥ï¥Ã¥È¤À¡£
¥Á¡¼¥º¤µ¤ó¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢¡Ö¥¤¥à¥×¥é¥æ¡¼¥ó¤Ç¤¹¡¢¤ÈÀ«¤ÇÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¿¥¤½Ð¿È¤Ç¥¿¥¤»Ë¤¬ÀìÌç¤Î½ÅÉÙ¥¹¥Ñ¥Ý¥ó¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¸µ¶µ¼ø¡Ê71¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¿Í¤Î½é¤á¤Æ¤Î²¦Ä«¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¡¼¥¿¥¤Ä«¡Ê13¡Á15À¤µª¡Ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤´Ö¡¢½îÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²»Àá¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤ÎÃ»¤¤ËÜÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆýÍÄ»ù»àË´Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÀÎ¤Ï¡¢¡ÖÍÄ¤¯¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Æý»ù¤ò°Îî¤¬Ï¢¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÅÚÃå¤Î¿®¶Ä¤«¤é¡¢°Îî¤òµ½¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥à¡¼¡Ê¥Ö¥¿¡Ë¡×¡Ö¥Þ¡¼¡Ê¥¤¥Ì¡Ë¡×¤Ê¤ÉÆ°Êª¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¡Ö¥¦¥¢¥ó¡ÊÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤¢¤Þ¤êË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¡Êº¸¡Ë¤È¼¡½÷¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¼óÁê¡£À«¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö¥Á¥Ê¥ï¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¡áÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò
¹ñÌ±¤ËÀ«¤ÈÌ¾¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥é¥¿¥Ê¥³¡¼¥·¥óÄ«¡Ê1782Ç¯¡Á¡Ë¤Î6ÂåÌÜ¡¢¥é¡¼¥Þ6À¤¤¬1913Ç¯¡¢À«Ì¾Ë¡¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¤È¤¤À¡£±Ñ¹ñ¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤Î¤¢¤Ã¤¿¹ñ²¦¤Ï¡¢¥¿¥¤¤¬¶áÂå¹ñ²È¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀ¾ÍÎ¤Î¤è¤¦¤ËÀ«¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
À«¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿®¶Ä¤¹¤ëÊ©¶µ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¤ä¥Ñ¡¼¥ê¸ìÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
À«¤Ï¹ñÀªÄ´ºº¤Î´ðËÜÃ±°Ì¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¡Ö²È¡×¤´¤È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤¬Æ±µïÃæ¤Î¾ì¹ç¤âÆ±À«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ñ¥Ý¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ«¤Ï·ì±ï¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¿Í¤¬À«¤è¤êÌ¾Á°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÊý¤òÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
Â¾¿Í¤È½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä¹¤¤À«¤ò¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤âÆ±ÍÍ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤¿ÍËÆü¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ì¾¤òÊ©ÁÎ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ÎÌ¿Ì¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¿Æ¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡ÖÌ¾ÉÕ¤±ËÜ¡×¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿ÈÆâ¤Î´Ö¤Ç¤Õ¤À¤ó»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤Æ¸Æ¤Ó¤Ë¤¯¤¤¡£Â¼¤ÎÃæ¤ÇÃ»¤¤ËÜÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅý¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉü³è¤·¡¢¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø¤Î½ÅÉÙ¥¹¥Ñ¥Ý¥ó¸µ¶µ¼ø¡á2025Ç¯5·î¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢¾®ÊëÅ¯É×»£±Æ
¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡¢¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤µ¡¢¶Á¤¤Ê¤É¤Ç·è¤á¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï³°Íè¸ìÍ³Íè¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Ä¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£¡Ö¥ß¥ß¡×¡Ö¥¢¥¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ì¤«¤éÍè¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Á¡¼¥º¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±¤¸¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Î¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡×¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¾¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Û¤É¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÊý¤ò¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¡£
¥Í¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Î½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜÌ¾¤Ï¿Æ¤Î´õË¾¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªË·¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ç¤Ï»È¤¦¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÈËÜÌ¾¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥Ý¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö50Âå°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤è¤êËÜÌ¾¤¬ÂçÀÚ¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¿¤À¡¢²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬ËÜÌ¾¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤â¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍý²ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÈËÜÌ¾¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×